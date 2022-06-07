Суд призначив три роки ув'язнення сину тернопільського поліцейського Андрію Данилюку за ДТП з потерпілою. В серпні 2020 року 22-річний п'яний юнак на батьковому службовому автомобілі збив 19-річну пішохідку і втік з місця ДТП. В результаті дівчина отримала травми обличчя, вибиті зуби та перелом коліна. Суд визнав його винним у порушенні одразу трьох статей ККУ та призначив три роки тюрми.

Про вирок Шумського райсуду стало відомо у вівторок, 7 червня, після повідомлення прес-служби прокуратури Тернопільщини. Прокурор довів у суді, що 24 серпня 2020 року нетверезий чоловік незаконно заволодів службовим поліцейським автомобілем батька та вчинив ДТП, наїхавши на пішохідку на узбіччі дороги біля села Бриків.

Відомо, що йдеться про сина заступника начальника відділення поліції у Шумську Андрія Данилюка.

«Водій після наїзду навіть не зупинився й залишив її без жодної допомоги. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості й після аварії перебувала в небезпечному для життя стані», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляла​ у Facebook мама потерпілої дівчини Людмила Хрещук, у момент аварії її доньці було 19 років. Внаслідок ДТП у дівчини були вибиті зуби, перелом коліна зі зміщенням, струс мозку та шрами на обличчі.

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Суд визнав водія винним у порушенні одразу трьох статей ККУ: ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 1 ст. 286 (порушення ПДР, що спричинило тілесні ушкодження) та ч. 1 ст. 135 (залишення у небезпеці).

Йому призначили три роки ув'язнення з позбавленням на три роки права керувати транспортом. Зазначимо, що це лише вирок суду першої інстанції, сторони можуть подати апеляцію.