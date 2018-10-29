Гучний скандал в одній із харківських шкіл розгорнувся напередодні осінніх канікул

У Харкові звільнили вчительку Наталію Толяренко, яка не дозволила з'їсти шматок торта шестикласниці, батьки якої не здали гроші на солодкий стіл. Про це інформує місцевий сайт «057.ua» з посиланням на директорку Департаменту освіти міськради Ольга Деменко.

«Сьогодні розпочався навчальний процес, до занять Наталія Толяренко не стала. Нині уроки інформатики веде інший учитель. Я вважаю, що неприпустимо, коли така людина вчить дітей і готує вчителів», - розповіла Деменко.

Наголошується, що Толяренко також виключили з батьківського комітету. Нині вона продовжує працювати на півставки в Харківському національному педагогічному університеті ім. Сковороди. За словами ректора університету, підстав звільняти працівницю немає.

«Як до доцента - у мене немає до неї претензій. Інцидент стався в школі. Свою провину Наталія визнала. В університеті ми провели збори, поговорили з доцентами, пояснили ситуацію. Ми вчимо добром», - зазначив ректор ХНПУ ім. Григорія Сковороди Іван Прокопенко.

За повідомленнями ЗМІ, на даний момент класну керівницю, яка також перебувала на круглому столі, звільнили з цієї посади, але в школі вона працювати продовжує.

Відео 112 Україна

Як інформував ZAXID.NET, інцидент в харківській школі № 151 стався 19 жовтня. За ініціативою представниці батьківського комітету Наталії Толяренко шестикласники солодким столом відзначали закінчення навчального семестру. Учениці Діані торта не дісталося, дівчинка розплакалася і поскаржилася мамі.

Натомість Толяренко аргументувала свій вчинок тим, що батьки дівчинки не здають гроші на солодкий стіл, а за рахунок інших пригощати дитину вона не має права.