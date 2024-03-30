Ліворуч - двері, які самовільно встановили мешканці, праворуч - копія столітньої брами, яка раніше стояла на вході до будинку

Самовільно встановлені пластикові двері у львівській кам’яниці на вул. Шараневича, 9 демонтували, а на їхнє місце встановили копію автентичної столітньої металевої брами.

Нагадаємо, на початку року ZAXID.NET розповідав про те, що мешканці будинку на вул. Шараневича, 9 самовільно встановили у будинку металопластикові двері, викинувши на смітник сецесійну металеву браму.

Як інформує прес-служба Львівської міськради, тепер двері демонтували, а на їхнє місце за зразком з сусіднього будинку виготовили нову браму, оскільки ці дві брами були однаковими. Окрім того, зберігся світлик, який майстри відреставрували і наступного тижня засклять.

«Поруч є будинок, який має таку саму браму. Ми це побачили і по світлику, і по старих фотографіях. Відповідно, відтворена точна копія. Дякуємо майстру, що зголосився виконати цю роботу. І зробив він усе дуже швидко. Брама вже встановлена, функціонує. Ще потрібно засклити світлик. Скло замовили, його привезуть наступного тижня», – розповіла начальниця управління охорони історичного середовища ЛМР Тетяна Балукова.

Вартість всіх робіт становить 68,9 тис. грн. З цією суми 49,5 тис. грн оплачує німецький фонд Ебергарда Шьока, який вже кілька років співпрацює з містом по програмі співфінансування відновлення брам та вікон в будинках історичного ареалу Львова. Решту суми погодились оплатити мешканці будинку.

У Львівській міській раді нагадують, що у місті затвердили нову програму співфінансування відновлення дверей та вікон в будинках історичного ареалу. Частки співфінансування та умови участі у програмі для мешканців залишаються незмінними.

За час дії попередньої аналогічної програми, з 2018 року в будинках історичного ареалу відновили 204 брами та 149 вікон. Крім того, з пластикових на дерев’яні замінили ще 23 вікна.