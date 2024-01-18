Ліворуч – перероблені двері в будинку на вул. Шараневича, 9, праворуч – історична брама

Мешканці будинку на вул. Шараневича, 9 у Львові замінили автентичну історичну браму на пластикові двері. У мерії стверджують, що мешканці мають угоду з ЛКП, яке управляє будинком, однак двері є спільною власністю жителів, тому міськрада може лише рекомендувати їм звернутись за співфінансуванням для відновлення брами.

Першим про заміну брами на вул. Шараневича, 9 у Львові повідомив львівський дослідник мозаїк та активіст Олег Левій, опублікувавши 9 січня відповідне фото у соцмережах. На фото видно, що металеві двері замінили на сучасні пластикові двері зі склом. Він також скерував звернення на Гарячу лінію Львова, де йому повідомили, що будинок не є пам’яткою архітектури, хоча й за історико-архітектурним опорним планом належить до цінної забудови, а автентична брама, відповідно, не мала охоронного статусу.

Відповідь на звернення на Гарячу лінію Львова

18 січня на інцидент відреагувало управління охорони історичного середовища. Після звернення активістів управління провело зустріч із мешканцями. За інформацією ЛКП «Левандівка», оскільки скарг від співвласників будинку на вул. Шараневича, 9 про зникнення брами не надходило, то її заміна та знищення було спільним рішенням співвласників. Ці двері власним коштом мешканці встановили більше року тому.

«За словами мешканців, столітня вхідна металева брама перебувала в поганому стані. На жаль, замість відповідної реставрації, браму вирішили замінити, ще й у такий варварський спосіб. Зараз місце перебування історичної брами невідоме, швидше за все, вона безповоротно втрачена», – йдеться у повідомленні.

Керівниця управління охорони історичного середовища Львівської міськради Тетяна Балукова розповіла ZAXID.NET, що раніше мешканці, узгодивши з управителем ЛКП «Левандівка», у співфінансуванні відремонтувлаи дах, тому тепер стверджують, що не мають коштів на реставрацію автентичної брами. Однак їм пропонуватимуть долучитись до програми співфінансування реставрації брам у вересні 2024 року та відновити автентичну браму фактично з нуля. Відповідно до програми, при реставрації брам 70% вартості робіт оплатять з міського бюджету, 30% – сплачують мешканці.

Сам триповерховий будинок на вул. Шараневича, 9 зведений на початку ХХ століття. Зі слів Тетяни Балукової, в будинку була встановлена сецесійна металева кована брама, яку можна відновити за старими фотографіями або ж виготовити нову за зразком брами в сусідньому будинку, що зведений в приблизно той же час.

«Її можна відновити на основі старих фото і такі можливості у нас є, як і прекрасні ковалі, які відновили вже не одну історичну браму у Львові», – зазначила Тетяна Балукова.

Додамо, що після комунальної реформи у 2015 році у Львові всі житлові будинки списали з балансу міста, натомість їх мешканці стали співвласниками, які на мають або створити ОСББ, або обрати управлінську компанію, яка буде доглядати за помешканням.