Після скандалу Юрія Терещука перевели з Волинської митниці у Чернівці

Скандальний заступник начальника Буковинської митниці Юрій Терещук, у декларації якого немає нерухомості, автомобілів чи заощаджень, відсвяткував своє весілля за щонайменше 1,4 млн грн. Серед гостей були відомі бізнесмени та держслужбовці Волині. Про це йдеться в сюжеті проєкту «Хапуга.ua».

Весілля Юрія Терещука відбулося в готельно-ресторанному комплексі Cherot на Волині. За інформацією журналістів, митник орендував увесь комплекс, що коштувало близько 900 тис. грн. Ще орієнтовно 350 тис. грн витратили на ресторан. На святі виступав львівський гурт Banditlviv, гонорар якого становив 3,5 тис. доларів (близько 157 тис. грн).

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Загалом, весілля коштувало щонайменше 1,4 млн грн без урахування декорацій, вбрання молодят, роботи фотографів та інших супутніх витрат.

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Серед гостей журналісти помітили волинського бізнесмена Ігоря Трохимовича, засновника компанії з виробництва консервів «Вербена», а також Валерія Бондарука – колишнього депутата Луцької міської ради та директора «Західної фармацевтичної компанії». На святі був і Ігор Вісьтак, який очолив Волинську митницю після звільнення Терещука. Нині він працює у Львівській митниці.

Водночас у декларації за 2025 рік Юрій Терещук вказав лише 841 грн зарплати. Також у його власності немає нерухомості, автомобілів чи заощаджень. Однак журналісти з’ясували, що митник користується Volkswagen Touareg.

Окрім того, у квітні 2024 року поліція зупиняла його за кермом Škoda Superb, а в червні того ж року – автомобіля Mercedes-Benz GLE. У серпні 2025 року він порушив правила дорожнього руху, керуючи BMW X3. Попри це, за три роки Терещук задекларував лише причіп вартістю 17 тис. грн.

Адвокатка посадовця Тетяна Маркеєва заявила журналістам, що Юрій Терещук не працює в митниці, а є військовослужбовцем. Водночас, як зауважили автори сюжету, серед гостей вони не помітили його бойових побратимів. Раніше, у січні 2025 року, Юрій Терещук утік із ТЦК під час проходження військово-лікарської комісії.

Додамо, що Юрій Терещук обійняв посаду заступника начальника Волинської митниці у 2015-му, але вже наступного року його звільнили. За результатами службового розслідування, він допустив незаконне перевезення за кордон 1,5 тонни бурштину вартістю 6 млн грн. Згодом Терещук через суд поновився на посаді.

У 2019 році ДБР провело обшуки на Волинській митниці через схеми з «євробляхами»: митники занижували митну вартість автомобілів, які імпортували за підробленими документами. Тоді обшуки відбулися і в кабінеті Юрія Терещука. Однак його не звільнили, а перевели до Чернівців, де він став заступником начальника Буковинської митниці.