Ростислав Сабадишин очолював Рівненську медичну академію з 1998 року

Ректор Рівненської медичної академії Ростислав Сабадишин, який у травні цього року поновився на посаді, написав заяву на звільнення. Контракт із посадовцем розірвуть 30 червня. Про це йдеться у розпорядженні голови Рівненської обласної ради Андрія Карауша від 24 червня.

«Ростислав Сабадишин написав заяву на звільнення з посади ректора Рівненської медичної академії за згодою сторін. Так, його контракт достроково припиняється з 30 червня, я підписав відповідне розпорядження», – повідомив Андрій Карауш у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, службове розслідування щодо Ростислава Сабадишина ініціювали 29 листопада 2024 року. Тоді директорка фахового коледжу Рівненської медичної академії повідомила про неналежне виконання посадовцем службових обов’язків і розтрату бюджетних грошей. Під час перевірки, яка тривала з 2 по 24 грудня 2024 року, профільна комісія обласної ради підтвердила низку інших порушень.

За результатами службової перевірки 13 січня голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш видав розпорядження про дострокове розірвання контракту з Ростиславом Сабадишином.

Однак ексректор оскаржив звільнення у Рівненському міському суді. 8 травня суддя Олександр Тимощук задовольнив позов Ростислава Сабадишина і скасував розпорядження голови обласної ради про результати службового розслідування та звільнення його з посади ректора. Суд поновив Ростислава Сабадишина на посаді та зобов’язав виплатити чиновнику 255,4 тис. грн зарплати.

Додамо, що Ростислав Сабадишин очолив Рівненську медичну академію 16 жовтня 1998 року. За цей час у навчальному закладі виникло декілька корупційних скандалів. Зокрема, студенти та випускники розповіли журналістам «Четвертої влади», що їм доводилося платити за оцінки на складанні іспитів та навіть за вступ. Трьох викладачів із медичного коледжу затримували за хабарництво, проте навіть після цього вони продовжили працювати та викладати у навчальному закладі.