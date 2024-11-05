Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9665, який посилює адміністративну та кримінальну відповідальність за незаконну вирубку дерев, а також вводить штрафи за зберігання дров без документів. Законопроєкт ще має підписати президент Володимир Зеленський, але його жваво критикують у мережі.

ZAXID.NET розповідає, що передбачає законопроєкт та чи справді українців саджатимуть в тюрми за зрубані на власному подвір’ї дерева?

Що сталось?

10 жовтня Верховна Рада України прийняла законопроєкт №9665 про внесення змін до Кримінального кодексу України (ККУ) та Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) щодо вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері лісокористування та протидії незаконному обігу деревини. Згідно з прийнятим законопроєктом, для українців суттєво зростуть штрафи за незаконну рубку дерев і чагарників, а також введуть штрафи за зберігання деревини без документів.

Для чого це робити?

Автори вважають, що цей законопроєкт допоможе боротись із незаконними рубками дерев та наблизить українське законодавство до європейського. Зокрема, людей каратимуть за вирубку дерев чи чагарників не лише у лісі, як це було раніше.

«Виникає парадоксальна ситуація, коли кваліфікація кримінальної відповідальності залежить не від факту незаконного вирубування дерев або чагарників, чим довкіллю заподіюється істотна шкода, а від місця, де їх зрубано. Тож навіть незаконне вирубування дерев у парках, скверах, що становлять виняткову соціальну значущість для громад і населення, створює неабиякий негативний резонанс у суспільстві, за наявного правового регулювання не розцінюється як кримінальне правопорушення проти довкілля», – вказано у пояснювальній записці.

Також автори законопроєкту зазначають, що раніше через недосконалість законодавства важко було покарати людей за перевезення деревини, якщо їх не зловили на безпосередньому місці незаконної рубки. Тепер ж цю ситуацію обіцяють змінити.

А це погано?

Для кого як. Зміни передбачають суттєві штрафи за незаконну вирубку дерев чи чагарників, не залежно від місця, де її проводили. Наразі стаття 246 ККУ передбачає покарання за вирубку дерев чи чагарників у лісах, а, згідно з новою редакцією закону, покарання не залежатиме від місця вирубки.

До прикладу мінімальні штрафи (від 34 тис. до 85 тис. грн), або до 3 років обмеження чи позбавлення волі загрожуватиме людям, якщо вони незаконно вирубували, пошкодили, знищили дерева чи чагарники, що заподіяло істотну шкоду (від 30,2 тис. грн чи інша шкода навколишньому середовищу).

Якщо ж незаконну вирубку дерев чи чагарників проводити повторно, групою, або у парках, скверах, заповідниках, на територіях природно-заповідного фонду чи охоронюваних лісах, то штраф становитиме уже від 85 тис. грн до 170 тис. грн, або обмеження чи позбавлення волі від 3 до 5 років.

Цей закон передбачає і більші штрафи – від 255 тис. грн до 425 тис. грн або від 5 до 7 років тюрми, якщо вирубка призвела до важких наслідків, зокрема загибелі людей, тварин, або якщо вартість дерев перевищує 90,8 тис. грн.

Також законопроєкт запроваджує кримінальну та адміністративну відповідальність за зберігання, перевезення чи продаж дерев, чагарників, деревини без документів.

Без яких документів?

Якщо ви офіційно купуєте, наприклад, дрова, то вам мають видати документи, щоб ви могли підтвердити «законність їх походження». Це може бути чек або накладна. Якщо ж ви ці дрова купили неофіційно, або навіть заготовили самі, то будьте готові платити штраф. Саме ця частина законопроєкту і є найбільш критикованою, бо фактично будь-кого з українських селян зможуть оштрафувати за зберігання деревини без документів. Навіть якщо йдеться про одне зрубане дерево.

Які штрафи?

Передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Мінімальні штрафи за перевезення, зберігання чи збут становлять від 510 до 1020 грн, або від 3400 грн до 5100 грн для посадовців. Якщо ж людину вдруге за рік зловили на цьому порушенні, то штраф становитиме від 1360 грн до 1530 грн, або від 10200 грн до 15300 грн для посадовців.

«Проблема з формулюванням цієї статті в тому, що зазвичай, коли ви купуєте машину дров для опалення (а це здебільшого роблять у селах), жодних документів вам не дають. В кращому випадку – допоможуть ці дрова скласти (за окрему плату). Але найчастіше процес виглядає так – до вашого будинку під’їжджає самоскид, вивалює купу дерева, водій забирає гроші і їде. Ба більше, якщо ви зібрали хмиз, повирубували чагарники та старі чи хворі дерева у себе на ділянці і порізали все це на дрова напередодні зими – все це теж карається штрафом, адже підпадає під формулювання “зберігання деревини”. Так само адмінвідповідальність настає для водія, який перевозить деревину, не маючи при собі документів про законність вирубки. Це стосується будь-якої кількості та виду деревини», – пише адвокат Назар Чорний, співзасновник ГО «Центр дослідження законодавства України».

Але є й кримінальна відповідальність. У законопроєкті вказано, що вона настає, якщо вартість дерев, чагарників перевищує 20 неоподаткованих мінімумів громадян (30,2 тис. грн). Мінімальні штрафи за кримінальне правопорушення – від 34 тис. грн до 51 тис. грн, або ж обмеження чи позбавлення волі до 3 років. Але це ще не все, якщо у вас вдруге знайдуть дрова, або ви вчините злочин з групою інших людей, або розмір завданої шкоди буде великим (90,8 тис. грн), тоді готуйтесь заплатити від 170 тис. грн до 425 тис. грн, чи сісти у тюрму від 5 до 7 років.

Так не може бути

Можете самі переконатись. Законопроєкт №9665 оприлюднений на сайті Верховної Ради, його підписав голова ВР Руслан Стефанчук. Окрім тексту законопроєкту, також можна переглянути поіменний список депутатів, які його ініціювали та підтримали.

То це зрада?

У соцмережах цей законопроєкт справді обговорюють, як зраду та скандал, бо нібито бабусі, які зберігають «трохи дров на зиму», сядуть у тюрму. Однак, за рубку чи зберігання кількох дерев чи навіть одного-двох кубів для опалення вас не посадять у тюрму. За це передбачений штраф до тисячі гривень, але про перевірки населення наразі не йдеться. Якщо ж ви плануєте зрубати лісу, чагарнику чи якихось дерев у полі трохи більше, щоб обігріти не лише свою домівку, а й сусідів, а ще й без дозволів, то тут варто замислитись.

Представник «Української природоохоронної групи», еколог Петро Тєстов підтверджує, що зміни до КУпАП та ККУ справді передбачають покарання за зберігання деревини без документів. Яке саме покарання – залежить від обсягів деревини.

Петро Тєстов розповідає, що юридично дерева діляться на ті:

що ростуть в лісі (лісосмузі, яка має офіційний статус);

що ростуть в межах населених пунктів;

що ростуть за межами населених пунктів.

Просто так, за словами еколога, збирати, а тим паче рубати дерева у лісі не можна. Є лісовий кодекс, лісорубні квитки і дрова можна офіційно купити. Щодо дерев у межах населених пунктів, то є постанова, яка регулює вирубку. Петро Тєстов цитує Порядок видалення дерев у населених пунктах: «видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності, та на присадибній ділянці здійснюється за рішенням власника (користувача) земельної ділянки без сплати їх відновної вартості».

Проблема, на думку еколога, є із деревами, які ростуть за межами населених пунктів.

«Це величезна "сіра" зона незаконних рубок. Частина ОТГ має затверджені "тимчасові порядки видалення зелених насаджень за межами населених пунктів", але переважна більшість ні. Ми рандомно писали влітку 2024 року на 15+ ОТГ , лише у двох такі правила є, і то це копі-пейст з вищезгаданої постанови. На загальнодержавному рівні це ніяк не визначено. Що це за дерева на практиці? Лісосмуги, які не мають офіційного статусу, берега річок, якісь зарослі деревами ярки, самосійки, які ще не переорали, тощо. Вийдіть за межі міста – і ви побачите там пні, от це і є незаконні рубки, які часто йдуть саме на дрова. Інколи це просто люди для себе. Інколи це як раз ті хлопці, які мають на цьому бізнес і потім "привозять машину дров". Чи знають про ці проблеми на місцях? Звісно знають. Чи роблять щось аби вирішити? У більшості ні. Бо у людей є дрова, у "бізнеса" заробіток, а у правоохоронців та чиновників ОТГ - "заробіток"», – пише Петро Тєстов.

На його думку, з новим законом проблеми будуть у тих людей, які наживаються на незаконній заготівлі, а те, що «людей садитимуть за зберігання дров» є більш, ніж надуманим.

До мене може прийти поліція і оштрафувати?

Наразі ні, зараз цей законопроєкт скерували на підпис президенту України Володимиру Зеленському. Водночас ініціатори законопроєкту запевняють, що проводити перевірки населення, яке зберігає дрова для опалення, ніхто не буде.