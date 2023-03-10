Законопроект №5655 про реформування сфери містобудівної діяльності у своєму теперішньому форматі може стати перешкодою вступу України до ЄС. Про це заявив депутат Європарламенту від Німеччини Міхаель Галер.

Галер, під час свого візиту до України 9 березня зазначив, що зміна законопроекту №5655 є однією з умов вступу України до Європейського Союзу.

«Важливі реформи розпочато, це реформа децентралізаціі, вона повинна бути продовжена і завершена. Не можна допустити, щоб Україна полишила шлях боротьби з корупцією. Один з законів, які ми обговорювали, це 5655, – за нашою оцінкою він є трохи проблематичним. Його треба доопрацювати», – зазначив європарламентар.

Верховна Рада України на пленарному засіданні у вівторок, 13 грудня, ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №5655 про реформування сфери містобудівної діяльності.

Як зазначала одна з авторів законопроекту, заступниця парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова політичної партії «Слуга Народу» Олена Шуляк, в центрі реформи в будівництві – підвищення ролі органів місцевого самоврядування, збільшення їхніх повноважень та посилення їхньої відповідальності.

Проте законопроект викликав негативні відгуки в Асоціації міст України. Мери міст неодноразово закликали депутатів допрацювати законопроект, адже, на їхню думку, він порушуватиме права як власників земельних ділянок, так і жителів громад.

Рух ЧЕСНО, Центр протидії корупції, De jure та низка інших ГО та ЗМІ, Асоціація міст України раніше вийшли з заявою, де наголосили на тому, що цей законопроект треба відтермінувати, оскільки його ухвалення на правила відбудови України не матимуть вплив ні громадяни, ні місцеве самоврядування. Ситуацію під контроль візьмуть забудовники.

Крім того, у НАЗК повідомляли, що законопроект не узгоджується з Антикорупційною стратегією на 2021-25 рр. Зокрема, в законі не передбачено механізм усунення, виявлених порушень законодавства, встановлених в результаті здійснення нагляду, санкцій для об’єктів нагляду у разі встановлення порушень, а також яким чином відповідні порушення мають бути усунуті.

Електронна петиція до президента з вимогою ветувати ухвалений законопроект набрала понад 25 тис. голосів менше ніж за дві доби. Його направили на підпис президенту ще 19 грудня, з тих пір його статус не змінився.