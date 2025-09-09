За пів роки ціни у Львові зросли на 10%, проте це не рекорд

З початком активного сезону на ринку нерухомості в багатьох містах України зросли ціни на оренду однокімнатних – найбільш популярних – квартир. Профільний портал ЛУН опублікував дані з цінами на оренду такого житла, зокрема у Львові.

Однокімнатна квартира у Львові: яка вартість

Ще недавно середня ціна оренди однокімнатної квартири у Львові становила 17 тис. грн. У вересні, за останніми даними ЛУН, середня ціна на таке популярне житло у Львова становить вже 18,7 тис. грн. Тобто ціни за короткий проміжок часу зросли на 10%.

Проте Львів – не найдорожче місто в Україні за цінами оренди на однокімнатні квартири. Рекорд встановив Ужгород, де ціна оренди зросла на 26% і становить 21,1 тис. грн.

Київ – лише на другому місці за середньою ціною на оренду однокімнатного житла. Тут ціни зросли на 21% за пів року і становлять в середньому 20 тис. грн.

Де найбільше зростання

У деяких містах ціни значно доступніші, проте динаміка зростання – вражає. Так, за минулі пів року найбільше зросли ціни на оренду однокімнатних квартир в таких містах:

Одеса – на 55% (13,2 тис. грн в місяць в середньому);

Тернопіль – на 41% (14,8 тис. грн);

Черкаси – на 38% (13,8 тис. грн);

Полтава – на 28% (11,5 тис. грн).

Стабільні міста

Деякі міста України радують стабільністю середніх цін на оренду однокімнатних квартир. Так, незмінною залишилась ціна в таких містах: