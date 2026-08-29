Витрати залежать від рівня економії батьків

Підготовка дитини до нового навчального року може суттєво відбитися на сімейному бюджеті. Батьки мають придбати шкільний одяг, взуття, рюкзак, канцтовари та інші необхідні для школяра речі. У 2026 році держава виплачує по 5 тис. грн на дитину за програмою «Пакунок школяра». Водночас цієї суми недостатньо, щоб повністю покрити витрати на підготовку до школи. Загалом батькам доведеться витратити близько 10–20 тис. грн, залежно від потреб дитини та обраних товарів. Про основні витати і ціни розповіли на сайті Соdеs.

За результатами дослідження, розрахункова вартість повного комплекту школяра у 2026 році становить 12–13 тис. грн. Це приблизно на третину дорожче ніж торік.

Щоб зібрати учня до школи, потрібні товари з різних категорій: кілька комплектів одягу (спортивний і щоденний), взуття (зокрема й для перевзування і занять фізкультурою), зошити, ручки, інструменти для творчих занять, а також ранець.

Найбільше доведеться заплатити за одяг та взуття. Адже це не лише повсякденне вбрання, але й спортивна форма та кеди. Їхня вартість коштуватиме близько 8 тис. за одяг та 2 тис. грн за взуття.

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За канцелярські товари та приладдя для творчих занять доведеться викласти близько 1500 грн:

канцелярія – 334 грн;

товари для творчості – 334 грн;

організація (обкладинки, папки, файли тощо) – 435 грн.

Рюкзак, а також сумка для перезувного взуття завартують близько 1200 грн.

Для дослідження Соdеs порівняло ціни на маркетплейсах, у великих мережевих і маленьких роздрібних магазинах. Водночас при розрахунку індексу шкільного кошика не входять додаткові витрати, повʼязані з форматом навчального процесу (наприклад, купівля гаджетів) й вартість підручників та додаткових навчальних матеріалів, якщо буде необхідність їх купувати.