Після потрапляння повітря відкрите варення або джем швидше втрачає свіжість та може зіпсуватися, якщо неправильно його зберігати. Щоб уникнути харчового отруєння, важливо знати кілька нюансів. Southern Living розповідає, скільки може зберігатися відкрите варення.

Як потрібно зберігати відкрите варення?

Невідкриті банки з варенням можна безпечно зберігати в прохолодній, сухій шафі або коморі, а відкриті банки слід зберігати в холодильнику. Переконайтеся, що кришка щільно закрита, щоб обмежити вплив повітря, вологи та бактерій. Також не варто зберігати варення у дверцятах холодильника, адже там постійно коливається температура.

Холодильник допомагає уповільнити ріст шкідливих мікроорганізмів. Якщо ж варення залишити при кімнатній температурі, через кілька днів ви можете помітити появу цвілі.

Як довго можна зберігати відкрите варення?

Відкрите варення зазвичай може зберігатися в холодильнику до 3 місяців, залежно від виду. Куплене в магазині варення, як правило, зберігається довше, тоді як домашнє може псуватися швидше. Високий вміст цукру допомагає подовжити термін зберігання, оскільки цукор є природним консервантом, що гальмує ріст мікроорганізмів.

Які ознаки псування варення?

Якщо ви помітили будь-які з цих ознак псування, краще викинути це варення: