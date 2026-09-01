Для маринаду існують прості пропорції, яких легко дотримуватися

Під час консервування овочів важливо правильно розрахувати кількість оцту, адже його надлишок може зіпсувати смак заготівлі. Для маринаду існують прості пропорції, яких легко дотримуватися, та отримувати ідеальний результат. УНІАН розповідає, скільки оцту потрібно використати на 1 літр маринаду.

Як розрахувати кількість оцту?

Технологи вже давно розрахували ідеальну норму – на кожен літр води потрібно додавати 2 столові ложки 9%-го оцту. І саме за таким рецептом виходять заготівлі, які на смак нагадують ту саму «бабусину» консервацію з дитинства – в міру кислувату, ароматну та дуже смачну.

Також ви можете сміливо використовувати цю норму, щоб дізнатися, скільки оцту потрібно на 3-літрову банку або будь-яку іншу:

На 1 літр маринаду – 2 столові ложки оцту. На 1,5 літра маринаду – 3 столові ложки оцту. На 2 літри маринаду – 4 столові ложки оцту. На 3 літри маринаду – 6 столових ложок оцту.

Додавайте оцет в самому кінці, коли сіль та цукор вже розчиняться в гарячій воді. Якщо додати раніше, то кислота почне випаровувати, і смак буде втрачено.

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