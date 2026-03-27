Більшість людей не замислюються, скільки води споживає пральна машина під час одно циклу прання, хоча ці витрати безпосередньо впливають на комунальні рахунки. Обсяги можуть суттєво відрізнятися залежно від моделі та режиму, але в середньому цифри здатні здивувати.

Скільки води йде на одне прання?

У середньому пральні машини із завантаженням до 5 кілограмів використовують приблизно 45-60 літрів води за один цикл. Сучасні моделі можуть бути більш економними, тоді як бюджетні та старі варіанти витрачають значно більше води.

Від чого залежить витрата води:

Розмір барабана. Чим більше машина, тим більше води вона потребує. Обраний режим. Інтенсивні режими, прання з високою температурою та додаткове полоскання суттєво збільшують споживання. Навантаження. Має значення й ступінь завантаження, адже напівпорожній барабан часто витрачає стільки ж води, як і повний.

Щоб оптимізувати споживання не варто вмикати додаткове полоскання без потреби, адже у більшості випадків стандартної програми достатньо. Ще один важливий момент – повне завантаження барабана. Це дозволить витрачати ресурси раціонально.

За матеріалами «Радіо Трек» та ТСН.