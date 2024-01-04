Олександр Божик – скрипаль-віртуоз

Такі щорічні концерти у рідному місті стали для скрипаля-віртуоза вже доброю традицією.

Яскраве музичне шоу у Львові: рок-бенд, симфонічний оркестр та зіркові гості

Не стане винятком і початок 2024-го: 15 січня о 19:00 в театрі ім. М. Заньковецької Олександр Божик готує неймовірний музичний спектакль. Під акомпанемент рок-бенду та симфонічного оркестру театру він вразить глядачів своїм віртуозним виконанням. Крім того, на концерті виступлять зіркові друзі скрипаля, гарантуючи неповторний музичний досвід.

Виступ відбудеться 15 січня о 19:00

Від класики до року: майстер поєднання різних стилів

Олександр Божик, відомий своєю унікальною майстерною здатністю поєднувати класичну музику, рок, поп та етноелементи, зробить вечір незабутнім для шанувальників різних жанрів.

На концерті також виступлять зіркові друзі скрипаля

Суперфіналіст популярного телешоу Україна має талант», рекордсмен «Книги рекордів України», лауреат Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів, Олександр Божик також був учасником відомих шоу «Британія має талант» та польського Mam talent!, після виступу на якому його назвали «Джиммі Хендріксом серед скрипалів».

Концерт Олександра Божика не лише подарує радість та емоції, але й матиме благодійний характер. Частина зібраних коштів буде передана на потреби Збройних Сил України.

Квитки доступні за посиланням.

Скрипаль-віртуоз виступить у супроводі симфонічного оркестру та рок-бенду