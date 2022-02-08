Директор Славутської лікарні Леонід Радзивілюк виплатив зарплату медикам вчасно

Славутська міська лікарня взяла кредит, аби вчасно виплатити медикам зарплату із передбаченими надбавками. Директор лікарні Леонід Радзивілюк заявив, що змушений був взяти короткостроковий кредит, оскільки заклад не отримав з держбюджету необхідних коштів.

Про взятий кредит на зарплати прес-служба Славутської міської ради повідомила у вівторок, 8 лютого. «Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 усі працівники Славутської лікарні отримали відповідні доплати. Оскільки 7 число — крайній термін виплати заробітної плати працівникам, тому для недопущення заборгованості прийнято рішення скористатись послугою короткострокового кредиту і виплатити заробітну плату працівникам лікарні», — повідомили на офіційному сайті Славутської міської ради з посиланням на Леоніда Радзивілюка.

Сума взятого кредиту залишається невідомою. ZAXID.NET намагався отримати детальнішу інформацію, однак у самій лікарні наразі не коментують цю інформацію.

Нагадаємо, що з 2022 року уряд підвищив зарплату для медиків: з 12 січня мінімальна зарплата лікаря становить 20 тис. грн., а медсестри – 13,5 тис. грн.