Жінці видалили 15-кілограмову килу та провели пластику живота

Хірурги луцької лікарні видалили пацієнтці 15-кілограмову килу. З великим животом 67-річна жінка прожила понад десять років, і весь цей час терпіла незручності, спричинені її проблемою. Лікарі видалили зайву шкіру і жир та провели пластику живота. Прооперовану жінку вже виписали з лікарні, вона почувається добре.

Як повідомили на сторінці медичного об'єднання Луцької міської ТГ, до лікарів 67-річна жінка звернулась із скаргою на великий живіт. За її словами, він заважав їй справляти гігієнічні потреби та просто ходити. Особливо важко їй було рухатись у літній період. З такою проблемою пацієнтка прожила понад десять років.

У відділенні загальної хірургії жінці провели операцію. «Оперативне втручання провели під загальним знеболенням. Виконали герніопластику, тобто, видалили килу і абдомінопластику (пластику живота), загалом видалили понад 15 кілограмів зайвої шкіри та жиру», – розповів заступник медичного директора з хірургічної допомоги Олександр Федорчук.

Фотографії до та після операції опублікували на сторінці лікарні, але якщо це для вас неприйнятно, не дивіться

Відомо, що після операції жінка почувається добре, її вже виписали додому. Після хірургічного втручання її загальний стан покращився.