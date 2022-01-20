Операцію на стравоході вперше в Україні зробили за допомогою робота Da Vinci.

У лікарні швидкої медичної допомоги Першого територіального медичного об’єднання вперше в Україні прооперували стравохід за допомогою робота Da Vinci. Пацієнткою була 34-річна мешканка Львівщини, в якої діагностували рідкісне захворювання – ахалазію стравоходу, тобто порушення його функції під час прийому їжі. Таке захворювання згідно зі статистикою діагностують лише у 0,001% людей на планеті.

34-річна Мирослава з Львівщини два роки страждала спершу від шаленого дискомфорту, а згодом і від болю. Їжа, яку вона вживала, поверталася. Останні два місяці жінка не могла уже навіть ковтнути води, аби не спровокувати блювання. Схудла на 10 кілограмів.

Пацієнтка після двох років страждань нарешті посміхається

Про рідкісну патологію Мирослава довідалася лише цього місяця, після обстеження в лікарні. Огляд із рентгеном і виявив у пацієнтки ахалазію стравоходу.

Раніше єдиним методом повернути жінку до нормального життя була операція з розрізом грудної клітки і черевної порожнини.

«Завдяки роботичній системі Da Vinci складне хірургічне втручання лікарям вдалося зробити через чотири маленькі проколи. Це дозволило зменшити як травматизм під час операції, так і ризик рецидивів після неї», – повідомили 20 січня у лікарні.

Значно скоротився і час реабілітації. Уже через день після втручання Мирослава поїхала додому. Жінка вона почувається добре і знову нарешті може спокійно їсти і пити.