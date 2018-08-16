Слідчі у справі Гандзюк викликають свідків зі Львова для перевірки на поліграфі, – Найєм

Слідчі у справі про напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк хочуть з використанням поліграфа допитати в Херсоні свідків зі Львова, які нібито відпочивали з підозрюваним у день нападу. Про це повідомив адвокат і друг активістки Масі Найєм.

Найєм називає таке рішення «тиском на свідків», оскільки «вони повинні все кинути і їхати в регіон, в якому відбувається безлад у поліції».

За словами Найєма, свідків зі Львова, які заявляли, що перебували з 25 липня по 1 серпня з підозрюваним Миколою Новіковим на відпочинку біля моря в Херсонській області, допитали вже двічі: «без адвоката впродовж 6 годин і з адвокатом упродовж 3 годин» .

«Тобто поліції мало двох допитів і того, що за свідомо неправдиві покази свідок несе кримінальну відповідальність. Їм потрібен поліграф. І саме в Херсоні», - написав Найєм на сторінці у Facebook.

Раніше в Херсонському міському суді низка громадян заявила, що можуть підтвердити алібі Новікова.

Нагадаємо, що 31 липня у Херсоні облили кислотою Катерину Гандзюк – відому проукраїнську активістку та керівницю справами виконавчого комітету Херсонської міської ради. Жінка зазнала 30% опіків тіла. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство та розглядає три версії скоєння злочину: службова діяльність потерпілої, активна громадська позиція та побутові конфлікти. Сама Гандзюк заявила, що Новіков - на 99% випадкова людина.