Слідство щодо авіакатастрофи у Броварах, внаслідок якої загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ, відкинуло версії щодо посягання на життя державних діячів і диверсії, заявив генеральний прокурор України Андрій Костін.

«Попередньо можу сказати, що версії, пов’язані з диверсією або посяганням на життя державних діячів, не знайшли свого підтвердження», – сказав він в інтерв’ю «Укрінформу», опублікованому в понеділок, 31 липня..

Генпрокурор нагадав, що на початку розслідування правоохоронці висунули такі версії, як збиття літального апарата, конфліктна ситуація на борту гелікоптера, помилка пілота, технічна несправність, неналежна організація планування польоту, недотримання правил польотів, складні погодні умови і замах на життя державних діячів, включаючи диверсію. За словами Костіна, найближчим часом, за словами Костіна, правоохоронці оприлюднять результати досудового розслідування у цій справі.

Генпрокурор нагадав, що розслідування проводять фахівці з міжвідомчої слідчої групи у складі головних слідчих управлінь ДБР і СБУ. До роботи залучили також спеціалістів компанії Airbus Helicopters, представників Міністерства оборони, Нацполіції і Нацгвардії. Слідство зібрало всі необхідні технічні документи, завершується проведення необхідних експертиз. Завдяки допомозі французьких партнерів з компанії Airbus проведено дешифрування бортових самописців. На основі зібраних даних здійснено 3D-моделювання польоту, зазначив генпрокурор.

Як повідомляв ZAXID.NET, вранці 18 січня у Броварах Київської області поряд із дитсадком та житловою багатоповерхівкою впав гелікоптер ДСНС, на борту якого перебували дев’ятеро працівників МВС на чолі з тодішнім міністром Денисом Монастирським і його першим заступником Євгенієм Єніним. Усі вони загинули. Також загинули п’ятеро жителів міста, які опинилися в момент аварії поблизу дитсадка.