Пішохідний пункт пропуску «Малі Селменці – Вельке Слеменце» працюватиме щодня

З 1 серпня Словаччина скасовує обмеження, які стосувалися пунктів пропуску на кордоні з Україною. Зокрема, йдеться про пішохідний КПП «Малі Селменці – Вельке Слеменце»: із серпня він працюватиме щоденно. Про це у середу, 28 липня, повідомила Державна прикордонна служба з посиланням на інформацію від Прикордонної поліції Словацької Республіки.

«На українсько-словацькому кордоні працюватимуть усі пункти пропуску. Безпосередньо зміни стосуються пішохідного пункту пропуску «Малі Селменці – Вельке Слеменце», де з 1 серпня здійснюватиметься пропуск щоденно з 9.00 до 21.00», – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Зазначимо, всього на українсько-словацькому кордоні діють п'ять контрольно-пропускних пунктів.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року через карантин Словаччина тимчасово припинила роботу КПП «Вельке Слеменце». Україна скасувала усі карантинні обмеження щодо роботи пунктів пропуску на кордоні з ЄС ще 20 травня 2020 року.