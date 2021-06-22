Польський уряд ухвалив рішення про відновлення роботи автомобільних пунктів пропуску

Від середи, 23 червня, відновиться робота автомобільних пунктів пропуску «Зосин – Устилуг», «Долгобичув – Угринів» та «Кросценко – Смільниця» на польсько-українському кордоні. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Робота відновиться о 1:00 за київським часом. Раніше зазначені пункти пропуску не працювали через карантинні обмеження. Прикордонники нагадують, що перед поїздкою за кордон потрібно ознайомитися з правилами та обмеженнями, що діють на території сусідніх держав. Додамо, що Євросоюз дозволив в'їзд на свою територію повністю вакцинованим туристам.

Станом на сьогодні на кордоні з Польщею працюють пункти пропуску «Грушів», «Ягодин», «Шегині», «Краковець», «Рава-Руська».

До слова, Уряд України вирішив відновити роботу усіх пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС 20 травня 2020 року.

Як інформував ZAXID.NET, українців, які їдуть до Польщі на роботу, вакцинуватимуть від коронавірусу на кордоні препаратом Johnson & Johnson. Він вимагає лише одного щеплення.