Із середи, 9 березня, Словаччина запускає щоденні евакуаційні поїзди із Чопа до Кошице. Вони вирушатимуть із Чопа о 10:35 та прибуватимуть до Кошице о 13:49. Крім словацьких поїздів, щодня зі станції Чоп курсують 9 пар поїздів із Чопа до Захоні (Угорщина).

Як у середу, 9 березня, повідомили в «Укрзалізниці», евакуаційні поїзди для біженців з України курсуватимуть кожного дня: «Зі станції Чиєрна-над-Тісоу (Словаччина) поїзд відправлятиметься о 7:00 та прибуватиме до Чопа о 7:40.Зворотно поїзд вирушатиме о 10:35 та прибуватиме до Кошице о 13:49. Також щоденно будуть курсувати поїзди Чиєрна-над-Тісоу - Кошице», – йдеться у повідомленні прес-служби «Укрзалізниці».

Також в «Укрзалізниці» нагадують, із Чопа до Захоні (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 пар поїздів. Зазначимо, із залізничного вокзалу в Ужгороді біженців, які прибули з різних регіонів України, які найбільше постраждали від бойових дій, централізовано та безкоштовно доставляють автобучами до пропускних пунктів на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною.

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