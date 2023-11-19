Словаччина проти включення ядерного палива до антиросійських санкцій

Словаччина виступила проти включення ядерного палива для АЕС до 12-го пакету антиросійських санкцій Європейського Союзу. Про це у суботу, 18 листопада, заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар у дискусійній програмі RTVS «Суботні діалоги», передає TASR.

«Червона лінія для нас полягає в тому, що санкції не повинні включати ядерне паливо, тому що (словацькі – ред.) атомні електростанції ще не були достатньо трансформовані, щоб мати можливість працювати на альтернативному паливі», – сказав Юрай Бланар.

При цьому міністр сказав, що Росію не зупинила санкційна політика, а обмеження більше вплинули на європейський бізнес, зокрема, на словацький.

Глава МЗС Словаччини додав, що його партія Smer підтримує фінансову допомогу Україні, але за певних умов. За словами Бланара, фінансова підтримка України має спрямовуватися на те, на що вона призначена, і гроші не повинні «зникати».

Нагадаємо, 8 листопада новий уряд Словаччини заблокував передачу Україні 14-го пакету військової допомоги, який підготувало попереднє керівництво міністерства оборони країни.

До цього ZAXID.NET повідомляв, що 1 жовтня 2023 року на парламентських виборах у Словаччині, які відбулись 30 вересня, перемогла лівоцентристська політична партія колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Партія Smer-SD відома своїми нападками на меншини, а також антиукраїнською, проросійською позицією.