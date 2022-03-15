Троє російських дипломатів повинні залишити терени Словаччини протягом 72 годин

Міністерство закордонних справ Словаччини ухвалило рішення про видворення з країни трьох працівників посольства Росії. Відповідне рішення було ухвалене на основі оцінки словацьких спецслужб. Про це йдеться в заяві словацького МЗС, інформує «Радіо Свобода».

Як зазначається, «діяльність російських дипломатів суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини».

Троє російських дипломатів повинні залишити терени Словаччини протягом 72 годин.

МЗС Словаччини водночас «закликає посольство Російської Федерації у Словацькій Республіці, щоб його представники виконували свою роботу згідно з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини, про що обидві країни в минулому зобов’язалися».

Словацькі ЗМІ повідомляють, що російська сторона вже заявила, що «реагуватиме на видворення трьох працівників свого посольства».

«Ця безпідставна акція не залишиться без відповіді», – йдеться у заяві МЗС Росії.

Нагадаємо, що внаслідок збройної агресії щодо нашої держави, Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією.