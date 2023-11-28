Жителям Словенії відшкодують штрафи за порушення карантинних обмежень

Жителям Словенії відшкодують штрафи за порушення обмежень, запроваджених через пандемію коронавірусу. Відповідний закон вже набув чинності. Про це у понеділок, 27 листопада, повідомило ВВС.

В країні діяли суворі карантинні обмеження – нічна комендантська година та заборона виїзд за межі своїх районів. Пізніше Конституційний суд скасував ці заходи, але до цього часу влада не скасувала покарання, накладені на тих, хто вважався порушником, місцеві активісти вважають виписані штрафи незаконними.

За понад два роки пандемії поліція виписала штрафів на суму майже 6 мільйонів євро. Але за новим законом, ці гроші необхідно повернути – відшкодування отримають понад 60 тисяч словенців.

За словами, міністерки юстиції Словенії Домініки Шварц-Піпани, відшкодування штрафів допоможе відновити довіру словенців до верховенства права.

Надзвичайний стан, який тривав у Словенії майже півтора року через пандемію коронавірусу, скасували 15 червня 2021 року. 16 червня того ж року Словенія оголосила про завершення епідемії коронавірусу в країні.