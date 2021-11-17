Слово 2021 року користувачі шукали у словнику понад 243 тис. разів

Кембриджський словник англійської мови у середу, 17 листопада, обрав слово 2021 року – ним стало слово Perseverance, що перекладається як наполегливість, стійкість, впертість (у позитивному тлумаченні).

У самому Кембриджському словнику Perseverance тлумачиться як «постійні зусилля для досягнення чогось, навіть коли це складно і тривало».

«У 2021 році людям у всьому світі довелося проявити наполегливість (perseverance) перед викликами і руйнуванням життєвого устрою через Covid-19 та інші проблеми», – кажуть укладачі.

Слово perseverance упродовж року користувачі шукали понад 243 тис. разів, з яких 30,5 тис. – поміж 18 і 24 лютим, після приземлення марсоходу Perseverance на Марс.

«Щоразу, коли люди чули про марсохід, вони шукали його назву на сторінках словника. Це хороший приклад того, як на мову, яку ми використовуємо, впливає наше життя», – ідеться в блозі на сайті Кембриджського словника.

Водночас Оксфордський словник 1 листопада словом року обрав слово Vax – вакцина, вакцинація, вакцинувати. Укладачі кажуть, що упродовж 2021 року його вживали у 72 рази частіше, аніж у 2020-му, і воно якнайкраще передає атмосферу року, що минає.

Кембриджський словник – один із основних словників для людей, які вивчають англійську мову. Уперше його уклали і видали у Кембриджському університеті у 1995 році. Укладачі словника відстежують британські та американські варіанти слів, а значення подають за частотою їх уживання.

Оксфордський словник почали видавати в університеті Оксфорду раніше за Кембриджський, це академічне видання, що відстежує історичний розвиток англійської мови і використовується науковцями.