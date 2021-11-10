Автором інсталяції став відомий український коваль та художник Василь Гудима

У містечку Ланівці на Тернопільщині до Дня української писемності відкрили пам'ятник літері «Ї». За словами місцевих, цей пам'ятник стане окрасою містечка і нагадуватиме всім про цінність нашої мови.

На створення металевого пам'ятника з міського бюджету витратили близько 20 тис. гривень, виготовив його відомий український коваль та художник Василь Гудима.

«Статична фігура літери «Ї», автором якої є Василь Гудима – це окраса громади і єдина арт-інсталяція такого типу в Україні. Ініціатором створення мистецького об’єкту став керівник Культурного центру Єловицьких, який діє в Ланівцях, Юрій Матевощук», – повідомляють на сайті Лановецької міської ради.

Додамо, що це не перший пам'ятник букві «Ї». У лютому 2013 року у Рівному встановили дерев'яний пам'ятник літері «Ї», який на той час ще й вважався найвищим – понад 3 м 60 см.