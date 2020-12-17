Чим здивувати близьких на новорічні свята у Львові

На новорічні та різдвяні свята мешканці Львівщини традиційно збирають за одним столом рідних людей і найближчих друзів. Аби було чим пригостити та приємно здивувати дорогих гостей, багато хто з нас вже зараз підшукує рецепти смачних страв, готує подаруночки та, звісно, запасається продуктами. Гарним помічником у цьому традиційно стане найбільша українська торговельна мережа «АТБ».

Багаторічний лідер вітчизняної галузі ритейлу до Нового року та Різдва помітно розширив асортимент продукції власного імпорту. Більше ніж 4 мільйони постійних клієнтів, в тому числі й мешканці нашого міста Лева, знають про доступність і найвищу якість імпортних товарів в «АТБ». Наприклад, покупці оцінили мелену та зернову каву від найбільшого німецького бренду – вона потрапила до трійки кращих торгових марок у рейтингу споживчих уподобань в Україні у 2020 році (згідно з даними американської аналітичної компанії Nielsen Holdings PLC).

У магазинах «АТБ» на Львівщині цього року з'явилися сотні нових найменувань імпортних товарів. Це кава, алкогольні напої, шоколад, сири, консерви та багато іншого. У винних відділах представлені топові сорти вин виробництва Аргентини, Чилі, Німеччини, Іспанії, Нової Зеландії, Молдови, ПАР тощо. Лінійку знайомих багатьом грузинських, французьких та італійських вин розширили аж у 5 разів – однак ціни на цей товар значно нижчі, ніж в будь-якому іншому українському маркеті.

Крім цього, на поличках «АТБ» з'явилися нові найменування якісної продукції багатьох відомих європейських брендів. Це популярні польські сири та молочна продукція, італійські цілозернові (тверді сорти з висівками) макаронні вироби, а також польські макаронні вироби без глютену (виготовлені з кукурудзяного борошна). Серед новинок – смачна піца німецького виробництва, яка після розігрівання в мікрохвильовці не поступається свіжоспеченій. Вона представлена трьома смаками: «Шинка класична», «Прошуто» та «Чотири сири».

У відділах власної випічки розширили асортимент свіжої хлібобулочної продукції від європейських виробників: хрусткі багети, здобні та листкові булочки, донати, круасани…

Відтепер в «АТБ» до новорічного столу можна купити справжній грузинський лимонад, натуральний вірменський гранатовий сік прямого віджиму, а також багато нових натуральних соків польського та іспанського виробництва. До того ж ціни цілком доступні для українського споживача!

В асортименті 1180 супермаркетів «АТБ» сьогодні представлено понад 3,5 тисячі найменувань гарантовано свіжих продуктів та якісних товарів першої необхідності. На поличках добре знайомих українцям супермаркетів «АТБ» є все і для звичайної вечері в сімейному колі, і для святкового новорічного застілля.

Близько 500 представлених в магазинах мережі товарних позицій – це популярні серед львів'ян імпортні продукти. Йдеться про такі категорії, як бакалія, молочна продукція, овочі та фрукти, спиртні та безалкогольні напої, кондитерські вироби, смачні м'ясні делікатеси та сотні інших товарів від відомих якістю своєї продукції іноземних виробників.

А от вартість імпортних продуктів в дискаунтерах цієї мережі помітно нижча, ніж у магазинах інших торговельних мереж країни. Найбільший український ритейлер «АТБ» працює із зарубіжними виробниками напряму. Таке правило дозволяє компанії пропонувати покупцям власний імпорт, уникаючи ймовірності фальсифікації та гарантуючи високу якість продуктів. Завдяки придбанню таких товарів покупці можуть заощаджувати свої кошти. В цьому разі до вартості товару не включають витрати на послуги посередників, торгових представників тощо. Впровадження енергоощадних технологій і оптимізація багатьох бізнес-процесів дозволяють «АТБ» вже понад чверть століття поставляти українцям якісні продукти за максимально доступними цінами. Вартість будь-якого товару на поличках «АТБ» у 24 областях країни, включаючи й Львівську, зазвичай нижча за середньоринкову на 10–15%, а постійні акції дозволяють клієнту заощадити на купівлі продуктів до 40%.

Мільйони громадян вже оцінили унікальну можливість навіть у найважчі часи не відмовляти собі в улюблених європейських делікатесах і при цьому економити кошти. Нагадаємо, що цьогоріч в Україні створили перший продуктовий інтернет-магазин повного циклу. Будь-які продукти та товари з «АТБ» можна замовити онлайн.