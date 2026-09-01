Його використовують і для смаження, і для тушкування

Соняшникова олія тривалий час залишалася звичним продуктом для смаження, одна на кухні знову набуває популярності традиційна альтернатива – смалець. Його використовують і для смаження, і для тушкування. Kertvár.hu розповідає, чому для смаження все дедалі частіше використовують смалець.

Чому смалець знову повертається на кухні?

Ще кілька десятиліть тому смалець був звичним продуктом на багатьох кухнях. Проте згодом його витіснили рослинні олії, передусім соняшникова. Проте тепер до використання смальцю повертаються знову.

Смалець цінують насамперед за його смакові властивості. Він добре підходить для смаження й тушкування, а також надає стравам особливого смаку

Дехто вважає, що смалець має вищу точку димлення, ніж соняшникова олія, проте температура димлення може змінюватися залежно від процесу обробки та якості Тому не варто судити про різницю виключно на основі точки димлення.

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Окрім цього одна з найбільших переваг смальцю – його універсальність. Він особливо добре підходить для страв, де потрібно досягти хрусткої скоринки. Його можна використовувати для смаженого м’яса, картоплі та м’ясних страв, а також можна поекспериментувати з ним під час випікання. Смалець може надати тісту таку текстуру та смак, які важко точно відтворити рослинною олією.

Чим соняшникова олія відрізняється від смальцю?

Соняшникова олія містить велику кількість поліненасичених жирних кислот. Самі по собі вони цінні для збалансованого харчування, але при тривалому нагріванні до високих температур вони можуть починати окиснюватися. І це особливо небезпечно, якщо олію розігріти до появи диму або використовувати її для смаження повторно.

Проте повернення смальцю не означає, що відтепер усі страви мають готуватися з ним. У смальці відносно велика кількість насичених жирних кислот, тому їх не варто вживати в необмежених кількостях. Краще мати на кухні різні види олій та жирів, адже різні типи пасують краще для різних страв.