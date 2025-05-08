Смертельна аварія сталася вранці 28 вересня 2024 року на трасі сполученням Київ – Ковель – Ягодин

Рокитнівський районний суд виніс вирок 64-річному водію автоцистерни Анатолію Рябову за смертельну ДТП. Обвинувачений врізався у блокпост на межі Рівненської та Житомирської областей, внаслідок чого загинув 40-річний поліцейський, а також травмувалися 28-річний кінолог та 27-річний військовослужбовець. Потерпілі просили суворо не карати винуватця події, тож йому призначили два роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 2 травня, смертельна аварія сталася вранці 28 вересня 2024 року на трасі сполученням Київ – Ковель – Ягодин. Близько 08:15 водій автоцистерни DAF, 64-річний мешканець Кременчука Анатолій Рябов, врізався у блокпост на межі Рівненської та Житомирської областей. У результаті загинув 40-річний поліцейський, а 28-річного кінолога та 27-річного військовослужбовця госпіталізували із тяжкими травмами.

Анатолій Рябов пояснив у суді, що у день ДТП йому стало зле і він не памʼятає моменту зіткнення. За словами чоловіка, він має цукровий діабет другого типу, проте проходив медобстеження і раніше всі показники були в нормі. Обвинувачений зазначив, що звертався до мами загиблого та до потерпілих, просив у них вибачення. Після ДТП не працює, є пенсіонером і отримує незначну пенсію, доглядає за хворою дружиною. Просив не позбавляти його волі.

Мати загиблого розповіла, що страхова компанія обвинуваченого виплатила їй 160 тис. грн. Жінка додала, що розуміє: сина не повернути, обвинувачений не хотів такого, тому не бажає його увʼязнення. Обидва постраждалі також не наполягали на суворому покаранні.

Суддя Алла Комзюк визнала Анатолія Рябова винним за ч.2 ст.286 КК України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого), проте звільнила від основного покарання й призначила два роки іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.