ДТП трапилась трасі Київ – Ковель – Ягодин на межі Рівненської і Житомирської областей

На Рівненщині автоцистерна із газом врізалась у блокпост. Унаслідок ДТП загинув поліцейський, іще один поліцейський та військовий травмовані.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась у суботу, 28 вересня, близько 08:15 на трасі Київ – Ковель – Ягодин. Водій автоцистерни DAF, 64-річний мешканець Кременчука, врізався у блокпост на межі Рівненської та Житомирської областей. Причини ДТП наразі не відомі.

Унаслідок ДТП загинув 40-річний поліцейський. Іще двоє осіб, 28-річний кінолог та 27-річний військовослужбовець, отримали тяжкі травми та перебувають у лікарні.

Водій вантажівки отримав незначні травми. Попередньо відомо, що він був тверезий. Внаслідок ДТП пошкоджене також службове авто поліцейського офіцера громади. Сам правоохоронець не постраждав.

Цистерна була наповнена газом, унаслідок ДТП не розгерметизувалась.