Водійка Ssang Yong виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з водійкою Citroёn

На Львівщині на трасі Київ – Чоп зіткнулися автомобілі Ssang Yong і Citroёn. Унаслідок ДТП трьох людей госпіталізували, середи них і чотирирічна дівчинка.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась 27 вересня о 8:55 у селі Тухолька на Львівщині. На трасі Київ – Чоп водійка автомобіля Ssang Yong, 21-річна мешканка Харкова, виїхала на зустрічну смугу, де спершу зіткнулася з металевим відбійником, а потім, за інерцією, зіткнулася з автомобілем Citroёn, за кермом якого була 25-річна мешканка сусіднього.

Внаслідок ДТП травмувалися водійка Citroёn та двоє її пасажирок віком 52 та 4 роки. Їх госпіталізували в лікарню.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене водійці загрожує до трьох років обмеження волі та вилучення водійського посвідчення.