Водій мотоцикла збив 53-річного пішохода, який від отриманих травм помер

У ніч на вівторок, 24 вересня, у гірському селі Львівської області трапилась смертельна ДТП. Водій мотоцикла збив 53-річного пішохода, який отримав травми не сумісні із життям.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, аварія сталась 24 вересня о 00:10 у селі Верхня Рожанка, що у Стрийському районі Львівщини. Як попередньо встановили правоохоронці, 39-річний мешканець села на ґрунтовій дорозі не впорався з керуванням мотоциклом Kovi та збив пішохода, також місцевого жителя віком 53 роки. Від отриманих травм пішохід помер на місці події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Поліцейські встановлюють обставини зіткнення.