Аварія трапилась торік 23 серпня на вул. Шевченка у Львові

Залізничний районний суд Львова виніс вирок водію легковика, який у нетверезому стані збив чоловіка на пішохідному переході у Львові, завдавши йому важких травм. Винуватець аварії відшкодував потерпілому моральну та матеріальну шкоду і суд призначив покарання – громадські роботи із забороною керувати транспортними засобами.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2024 року, аварія трапилась торік 23 серпня на вул. Шевченка у Львові. Обвинувачений Роман Кіщак їхав за кермом авто Peugeot 308 та приблизно о 22:30 збив чоловіка на пішохідному переході, у якого діагностували важкі ушкодження, зокрема перелом лобної кістки з переходом на орбіту, яке проникає в черепну порожнину.

За даними поліції, потерпілий пішохід є 49-річним львів’янином, а водію на момент вчинення ДТП було 37 років – він їхав за кермом легковика у нетверезому стані.

У суді обвинувачений Роман Кіщак свою провину визнав. Він заявив, що того дня був на роботі та випив горілку, не встиг на маршрутку, тому їхав додому на власному автомобілі. За словами водія, він не побачив на переході людину, тому не зменшив швидкість та збив його. Обвинувачений розповів, що відшкодував потерпілому моральну та матеріальну шкоду і шкодує про вчинене. Потерпілий підтвердив факт відшкодування шкоди та просив суворо не карати водія.

Справу розглянув суддя Дмитро Боровков, який дослідив усі матеріали справи та визнав Кіщака винним у вчиненні ДТП. Суддя призначив йому покарання – 200 годин громадських робіт із забороною керувати транспортними засобами п’ять років. Вирок ще можна оскаржити.