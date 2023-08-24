Від удару пішохода відкинуло на лобове скло автомобіля

У середу пізно ввечері, 23 серпня, на вул. Шевченка у Львові п’яний 37-річний львів’янин на автомобілі Peugeot збив пішохода. Постраждалого госпіталізували з переломами та забоями.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 22:30 на вул. Шевченка. 37-річний водій автомобіля Peugeot 308 1.6E, мешканець Львова, здійснив наїзд на 49-річного львів’янина. Поліцейські встановили, що водій автомобіля перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Наїзд на пішохода на вул. Шевченка (фото поліції)

Унаслідок ДТП пішохід отримав важкі травми та був госпіталізований. За даними від медиків, у нього діагностували переломи та забої.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху особами у стані сп’яніння (ч.1 ст.286-1 ККу). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами.