Аварія трапилась на перетині вулиць Личаківська – Круп’ярська у Львові

Вранці у п’ятницю, 20 вересня, на вул. Личаківській трапилась ДТП, унаслідок якої важко травмувалась 67-річна жінка. За попередніми даними, вона впала та вдарилась об рейсовий автобус. Пішохідку з травмами доставили у реанімацію.

Ситуація трапилась на перетині вулиць Личаківська – Круп’ярська у Львові. 67-річна жінка зіткнулась з автобусом «Електрон», що курсує за маршрутом №47а (Санта Барбара – Рясне-2). Речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тетяна Андрєєва повідомила ZAXID.NET, що жінку у важкому стані доставили у реанімаційне відділення лікарні Святого Луки. У потерпілої закрита черепно-мозкова травма.

Львівська міськрада з посиланням на дані комунального перевізника АТП-1, який обслуговує маршрут №47а, повідомила, що жінка впала та вдарилась об автобус.

«Водій автобуса №47-А на переході пропустив жінку і вирушив на зелений сигнал. Але оскільки в той час там був затор, з пішохідного переходу він не з'їхав. У цей момент по вул. Личаківській вниз їхав трамвай. І пані, яка перейшла дорогу, очевидно злякавшись, зробила крок назад, впала та вдарилася об автобус», – зазначили в ЛК АТП-1.

У Нацполіції Львівщини ZAXID.NET повідомили, що встановлюють обставини цієї ДТП та уточнили, що потерпіла є місцевою мешканкою.