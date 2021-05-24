Змагання складалися із запливу на 750 м, велогонки на 20 км і бігу на 5 км

22-річна львів'янка Софія Прийма здобула перемогу на чемпіонаті України з триатлону на спринтерській дистанції. Вона перемогла із результатом 1:04:51. Другою і третьою фінішували Маргарита Крилова із Донеччини та киянка Дарина Москаленко. Змагання Dragon Capital Спринт Триатлон Кубок Києва 2021 відбулися у столиці 23 травня.

«Змагання складалися із плавального сегменту на 750 м, велогонки на 20 км і бігу на 5 км. Ключовим у визначенні переможниці став велоетап. Декілька кілометрів Софія Прийма і Маргарита Крилова їхали разом. Але 22-річна львів'янка змогла відірватися від головної конкурентки у своїй коронній дисципліні і зробити хороший запас перед біговим сегментом», – повідомляє відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області.

Фото НОК України у Львівській області

Другою і третьою фінішували Маргарита Крилова (Донеччина) – 1:06:17 і киянка Дарина Москаленко – 1:07:55. Чемпіоном України серед чоловіків став киянин Віталій Воронцов.

Загалом у заході взяли участь близько 600 учасників.

Нагадаємо, що у 2018 році Софія Прийма стала чемпіонкою світу з акватлону серед молоді. У 2017 році вона встановила рекорд України на велотреку. Також вона переможниця юніорського чемпіонату Європи з кросового дуатлону. Софія — вихованка Львівської школи спортивної майстерності. Майстер спорту України міжнародного класу з тріатлону, майстер спорту з велоспорту. Тренери — Сергій Прийма та Юрій Сорохан.