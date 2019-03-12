Сьогодні у Львові випробують систему оповіщення

Сьогодні, 12 березня, у центральній частині Львова лунатимуть сирени. Їх увімкнуть на короткий час о 12:00. Як повідомив департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, електросирени увімкнуть «з метою забезпечення постійної готовності системи оповіщення населення, для поточного обслуговування та перевірки працездатності електросирен». Включення електросирени триватиме до 2 хвилин на вулицях Остроградських, 2, Городоцька, 207, Рудницького, 1, Повітряна, 2, Двірцева, 1, Талінська, 1, Левандівська, 14, Рудненського, 32, Степана Бандери, 12. Мешканців та гостей міста Львова просять зберігати спокій.

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