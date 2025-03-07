Віктор Корягін, директор Західного Хабу МХП

Попри війну в Україні аграрний сектор продовжує стабільно працювати. МХП – одна з тих компаній, яка забезпечує продовольчу безпеку країни.

Директор групи підприємств Західного Хабу МХП Віктор Корягін поділився, як аграріям у складних умовах сьогодення вдається досягати хороших виробничих показників, залишатись привабливим роботодавцем і при цьому ще знаходити ресурси на реалізацію важливих соціальних проєктів.

«Ставимо амбітні цілі»

Якщо порівнювати економічну ефективність, то підприємства Західного Хабу МХП у 2024 році показали хороші результати як серед агропідприємств компанії МХП, так і серед підприємств інших компаній у своїх регіонах. Наша амбітна ціль – бути кращими на ринку, і ми до неї впевнено йдемо. І ми зараз говоримо не про окремі показники прибутку чи врожайності, ми говоримо про комплексне вимірювання економічної ефективності.

Уже більше двох років підприємства МХП, що розташовані в західних областях України, працюють у форматі хабу. За цей період ми налагодили крос-функціональну взаємодію між усіма службами, розмежували функції, маємо чітко сформовану структуру. Такий розподіл дав можливість більш ефективно виконувати ці функції та дозволив розвантажити керівників підрозділів, щоб вони сфокусувались на управлінні підрозділами і виробництві.

«Концентруємось на сталому розвитку»

Ми розуміємо цінність землі, яку довірили нам наші орендодавці, тому дбайливе землекористування – це головний принцип нашої господарської діяльності. Він базується на застосуванні сучасних агротехнічних та інноваційних рішень в обробітку ґрунту, зокрема через раціональне використання засобів захисту рослин, застосування органічних добрив, оновлення парку техніки. Ці підходи дозволяють зберігати властивості наших ґрунтів, уникаючи виснаження ресурсів. Там, де є органіка, там є жива та родюча земля.

Минулого року ми почали, а в цьому році продовжимо реалізовувати стратегічний проєкт з переходу на органо-мінеральну систему живлення. Ми виконали план 2024 року – внесли органічне добриво на половину наших полів, що становить близько 50 тис. га, зараз ці роботи продовжуємо.

Впроваджуємо нові рішення і масштабуємо існуючі підходи в точному землеробстві:

створення оптимальних навігаційних маршрутів для основних польових робіт;

збільшення площ диференціації посіву, внесення ЗЗР та добрив;

максимальне картографування врожайності. Якщо в 2023 році ми скартографували 23 тис. га, то в минулому – вже 80 тис, а план на цей рік – вся площа основних культур. Тобто ми створюємо багаторічну історію полів із зонами продуктивності.

Ведеться дійсно масштабна робота, яка приносить свої плоди у вигляді збереження родючості землі, зменшення впливу на довкілля, раціонального розподілі ресурсів та скорочення витрат на виробництво.

МХП застосовує системи точного землеробства на всіх етапах сільськогосподарських робіт

«Інвестуємо в сучасну техніку»

Щоб мати змогу використовувати органічні добрива, безвідвальний спосіб обробітку землі і системи точного землеробства, ми щороку масштабно оновлюємо парк техніки. Коли ми створили хаб, він не був повністю забезпечений технікою, тому частину потреб ми вимушені закривати наймом, але наша ціль мати власну, оскільки вважаємо це ефективнішим.

В оновленні польової техніки дотримуємось чіткої стратегії. Зараз зосереджені на поповненні парку техніки для ґрунтообробки й посіву і, звісно, тракторів.

«Підвищуємо ефективність тваринницького напряму»

Багато уваги приділяємо ефективності напряму тваринництва, зокрема у виробництві молока для нас важливим є зниження собівартості. Нам вдалось досягти у цьому позитивних результатів: на двох молочних фермах ВРХ філії «Рідний край» у Новоставцях і Соснівці вона найнижча серед всіх молочних ферм компанії. Також вони увійшли в трійку найкращих ферм компанії за рентабельністю.

Крім того, працюємо над збільшенням надоїв. Якщо в 2023 році одна корова на цих фермах в середньому давала приблизно 8,2 тонни молока на рік, то за підсумками 2024 року цей показник сягнув 8,8 тонни, а у 2025 році ми плануємо вийти вже на 9 тонн.

Результати роботи тваринницького підприємства з вирощування племінної великої рогатої худоби та биків елітних порід «МХП-Баффало» також має позитивну динаміку. Зараз ми конструктивно змінюємо підхід до управління витратами і технологією годування. Крім того, ми завершуємо покращення соціально-побутових умов на фермі у Нічогівці і далі у планах розвиток ферми у Старосіллі.

Компанія розвиває напрямок тваринництва на підприємстві «МХП-Баффало» та філії «Рідний край»

«Створюємо комфортні умови праці»

Загалом, минулого року ми багато зробили для покращення умов праці на всіх підприємствах хабу. Тож продовжимо це робити й у цьому році.

Ми ремонтуємо майстерні, цехи і санітарно-побутові приміщення, будуємо навіси для зберігання і обслуговування техніки, облаштовуємо місця для очищення техніки, робимо ремонти в місцях проживання співробітників (гуртожитках, квартирах, тощо).

На всіх підприємствах Західного Хабу працівників робочих спеціальностей забезпечують спецодягом. Для працівників організовані регулярні перевезення до місць роботи і назад, є безкоштовне якісне харчування. Також на деяких підприємствах вже зробили спортзали.

Для спеціалістів, що приїхали з інших населених пунктів, у нас передбачена оренда житла в залежності від їхньої посади.

«Пам’ятаємо, що працюємо на стійкість України та її економіки»

Сьогодні, як ніколи, виробництво має працювати на повну потужність: виробляти продукцію, виплачувати податки і орендну плату пайовикам, підтримувати громади, допомагати ЗСУ та ветеранам, які до нас повертаються.

Ми пропонуємо стабільні умови праці та своєчасну оплату, яка є офіційною, оскільки ми чесно і прозоро сплачуємо усі податки. Заробітні плати ми не тільки вчасно виплачуємо, але й щороку піднімаємо.

У 2024 році усі рослинницькі підприємства Західного Хабу та елеватори МХП, розташовані в західних областях України, перерахували до бюджетів усіх рівнів понад 401 млн гривень у вигляді податкових нарахувань, внесків і зборів. Це на 22% більше, ніж група підприємств сплатила роком раніше.

Загалом минулого року компанія МХП сплатила 7,6 мільярдів гривень у вигляді податкових нарахувань, внесків і зборів. Сума сплачених податків у 2024 році зросла на 26% порівняно з 2023 роком, що вкотре підтверджує: МХП – це бізнес, що працює на стійкість України та її економіки.

Протягом 2022–2024 років, зокрема в період повномасштабного вторгнення, компанія перерахувала до бюджетів 18,2 мільярдів гривень податків.

У МХП діє програма наставництва для молодих фахівців

«Розвиваємо команду»

Головною цінністю компанії МХП та Західного Хабу завжди були та залишаються люди. Вони стоять за кожним процесом та рішенням. У компанії ми підтримуємо культуру, засновану на постійному розвитку, цілеспрямованості, чесності та відкритості, партнерстві, відповідальності. І саме таких людей підбираємо та запрошуємо до себе у команду – щоб ми усі «були на одній хвилі».

У Західному Хабі ми цінуємо дружні стосунки та позитивну атмосферу, підтримуємо культуру відкритості у колективі, коли усі ідеї та пропозиції мають бути почутими, а питання породжують розумну дискусію. Водночас у нас це вдало поєднується з високим рівнем відповідальності, дотриманням домовленостей. Наприклад, якщо у нас визначені чіткі терміни, то робимо усе можливе, аби виконати роботу вчасно та не підвести команду.

На сьогодні у нас сформована і вмотивована команда енергійних, ініціативних і кваліфікованих фахівців. Приділяємо багато уваги розвитку як професійних, так і управлінських компетенцій. Для цього організовуємо лекції та тренінги за участю внутрішніх або зовнішніх експертів, відвідуємо конференції, обмінюємося досвідом. У компанії діє MHP Agro School та програма наставництва для молодих фахівців.

Разом із підвищенням кваліфікації наші співробітники регулярно отримують підвищення на посадах, що, відповідно, впливає на зростання їхньої заробітної плати. Більшість нових призначень – це ті, кого ми «виростили» всередині компанії. Кожна така історія – наочний приклад можливостей для кар’єрного зростання, які надає компанія. В МХП цінують досвід і водночас допомагають отримати новий.

«Руйнуємо стереотипи»

У нашій компанії немає жодних гендерних стереотипів. Зараз жінки в МХП успішно реалізуються на позиціях, які раніше вважалися виключно чоловічими. Серед них: водійки, агрономки, керівниці тваринницьких підрозділів, зоотехнікині, лікарки ветеринарної медицини. Раніше ці професії вимагали значних фізичних зусиль і вважалися виключно чоловічими. Крім того, зараз активно працюємо над залученням жінок на посади водіїв навантажувачів, трактористів, зокрема на легкі трактори для обслуговування тваринницьких ферм. Приймаючи на роботу працівників, ми в першу чергу звертаємо увагу не на стать, а на кваліфікацію і готовність навчатись та розвиватись.

Також руйнуємо стереотип, що професійного та кар'єрного успіху можна досягти лише маючи багаторічний досвід роботи. Зараз до нас приходить багато молодих фахівців, не лише випускників, але й студентів старших і навіть середніх курсів, зокрема тих, хто обрав дуальну форму навчання. Молодь, яка виявляє зацікавленість, енергійність та прагнення до знань, залишається на наших підприємствах, навчається під керівництвом наших досвідчених наставників і швидко досягає значних успіхів. Ми вже маємо чимало таких історій. Ці молоді фахівці чудово доповнюють досвідчену частину нашого колективу.

Ми зацікавлені в залученні молодих талантів. Це нове покоління, яке мислить нестандартно, є сміливим, орієнтованим на результат і налаштованим на успіх.

«Дбаємо про здоров’я працівників»

Піклуємось про здоров’я наших працівників, тому минулого року на підприємствах Західного Хабу була запроваджена програма «МХП-Здоров'я».

Ми комплексно підійшли до цього питання. По-перше, пропонуємо добровільне медичне страхування. Більшість працівників вже скористалася цією можливістю, і ми отримуємо багато позитивних відгуків від них.

По-друге, тепер на всіх наших підприємствах ведуть прийом корпоративні лікарі – кваліфіковані терапевти, які надають консультації нашим працівникам і безкоштовно забезпечують медикаментами. Вони можуть видавати лікарняні, з ними навіть можна підписати декларацію. Послугами цих медиків особливо зручно користуватися тим, хто проживає у віддалених від медичних закладів селах.

По-третє, однією з функцій корпоративних лікарів є формування паспорту здоров’я підприємства, на основі якого страхова компанія проводить спеціальні медичні чекапи – виїзні консультації вузьких спеціалістів та обстеження для діагностики найпоширеніших захворювань серед колективу з метою визначення подальшого лікування.

«Допомагаємо військовим і ветеранам»

Ось уже три роки ми працюємо в умовах повномасштабного вторгнення. І допомога ЗСУ – це одна з важливих частин нашої роботи. Адже там, на передовій, зараз знаходиться багато наших колег. Тому ми не тільки донатимо, в компанії діє спеціальна програма «МХП Поруч», в межах якої реалізовуємо підтримку військовим, ветеранам та їхнім родинам. Програма орієнтована на співробітників компанії та жителів громад. Наші фахівці надають індивідуальну допомогу, а саме юридичну та психологічну у громадах, де ми працюємо, та нашим працівникам, які служать, чи тим хто повернувся, а також їхнім рідним.

Сьогодні у нашій компанії понад 2600 військових-співробітників зараз на фронті, понад 750 ветеранів працюють у МХП, з яких більш ніж 120 приєдналися до команди вже після демобілізації.

Спільно з нашим стратегічним партнером Благодійним фондом «МХП-Громаді» ми відкриваємо ветеранські простори, на сьогодні їх уже сім працює на Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині. Також в межах конкурсу «Час діяти, Нестримні!» відкрито адаптивні спорт-клуби у Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях. Ще 2 відкриютьсяу цьогоріч.

Відкриття адаптивних спортивних клубів в межах програми «Час діяти, Нестримні!»

«Підтримуємо громади»

Завдяки нашому стратегічному партнеру Благодійному фонду «МХП-Громаді» та його щорічним конкурсам «Час діяти, Україно!» та «Роби своє», до яких активно долучаються підприємства Західного Хабу, ми розвиваємо громади, мале підприємництво, втілюємо проєкти за участю громадських організацій та місцевих органів самоврядування. Минулого року в межах конкурсу «Час діяти, Україно!» ми підтримали 29 проєктів у наших регіонах, а у межах «Роби своє» – 16 проєктів.

Крім того, Фонд дбає і про збереження культурної спадщини. Уже кілька років поспіль ми проводимо покази українських кінострічок у громадах у межах туру «Кіно заради перемоги!».

Ми допомагаємо школам та закладам дошкільної освіти. Як правило це потреби у закупівлі шкільного приладдя, дофінансування ремонтних робіт, встановлення спортивних майданчиків чи облаштування коворкінгових просторів для дозвілля, навчання та розвитку дітей, проведення культурно-освітніх заходів у громадах. Також ми виділяємо кошти на закупівлю медичного обладнання для лікарень. Наприклад, минулого року ми профінансували закупівлю медичного та реабілітаційного обладнання для Дрогобицької, Золочівської, Городенківської, Тисменицької, Солотвинської лікарень. А також долучились до масштабної реконструкції хірургічного відділення Білогірської багатопрофільної лікарні.

Придбання реабілітаційного комплексу для Дрогобицької міської лікарні №1

Що варто знати про компанію МХП

Рослинницькі і тваринницькі підприємства компанії МХП, що розташовані в західних областях України, об’єднані у Західний Хаб із центральним офісом у Тернополі. До нього входять підприємство «Захід-Агро МХП», філії «Рідний край» та «Перспектив», а також «МХП-Баффало». Діяльність Хабу поширюється на Тернопільську, Хмельницьку, Львівську, Івано-Франківську та Волинську області, де працюють ці підприємства.

МХП – міжнародна компанії у сфері харчових та агротехнологій. Багаторічна експертиза у виробництві їжі, багаторівнева структура контролю якості та безпечності дозволяє МХП розвиватися й пропонувати споживачам різноманітні якісні та смачні продукти харчування.

Компанія розвиває понад 15 брендів їжі у різних форматах – від охолодженого й формованого м’яса до готових страв і снеків. Її фокус – на non-commodity продукції (продукції з доданою цінністю) – це зручніше для споживача і перспективніше для української економіки.

Щоб продукти МХП були доступні для споживачів, компанія працює з сотнями партнерів у різних куточках України (дистрибʼютори, торгові мережі) та спільно з партнерами-франчайзі розвиває ритейл та заклади фастфуду. До прикладу, магазини «М’ясомаркет», у тому числі в регіонах присутності Західного Хабу МХП.