Хмельницький апеляційний суд збільшив вирок військовослужбовцю Віталію С. за продаж боєприпасів, які чоловік привіз із фронту. Замість іспитового строку обвинуваченому призначили три роки позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду від 5 вересня, у грудні 2023 року старший солдат Віталій С. під час участі в бойових діях на Купʼянському напрямку Харківської області знайшов бойові ручні осколкові гранати «М-67» та «Ф-1», які забрав собі та після приїзду додому – заховав і тривалий час зберігав у лісосмузі. За даними слідства, у лютому 2024 року обвинувачений продав два боєприпаси й отримав 6 500 грн прибутку.

Суд першої інстанції призначив військовослужбовцю три роки іспитового терміну, втім прокурори подали апеляційну скаргу. Відтак, Хмельницький апеляційний суд скасував попередній вирок і призначив Віталію С. три роки тюрми за незаконне поводження з бойовими припасами. Рішення ще можна оскаржити в касаційному суді.