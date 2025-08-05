Вулиця Івана Франка у селі Зубра, що неподалік Львова

Солонківська сільська рада уклала угоду з ТОВ «Торгово-промислова компанія "Будспорт"» на будівництво комплексу спортивно-патріотичного виховання на вулиці Івана Франка у селі Зубра. Згідно з сайтом публічних закупівель Prozorro, вартість будівництва становить 16,5 млн грн. Договірна ціна є твердою, тому підрядник не може підвищувати вартість закупівлі. Завершити роботи планують до грудня 2026 року.

Згідно з технічним завданням, підрядник має облаштувати спортивний майданчик, встановити огородження, електроосвітлення та дренаж. Також облаштують дитячий майданчик та встановлять три МАФи. На майданчиках встановлять баскетбольні стійки, волейбольну сітку, футбольні ворота, гірку, пісочницю, гойдалки, лавки. Крім цього, на майданчику будуть дві трибуни. Площа всього комплексу становитиме 2,8 тис. м². Роботи профінансують з бюджету Солонківської сільради.

Село Зубра розташоване за 12 км від Львова. Воно входить до складу Солонківської сільської громади, яку очолює Богдан Дубневич. Населення села становить приблизно 4 тисячі.

У кошторисі найбільша сума, майже 2,3 млн грн (з ПДВ) припадає на закупівлю покриття зі штучної трави китайського виробництва. За м² покриття планують віддати 774 грн. Підрядник не вказав характеристик, щоб ціну можна було порівняти з ринковою. Також у кошторисі майже 80 кг двокомпонентного польського клею TETRAPUR 100T планують придбати по 344,2 грн за кілограм (з ПДВ). В інтернет-магазинах можна знайти клей від 144 грн до 289 грн за кілограм. Переплата може становити 50 тис. грн.

Гумові плитки (500х500х30 мм) планують придбати по 1,5 тис. грн за м² (з ПДВ). У ТОВ «Виробнича компанія "Укрплит"» плитку з такими ж характеристиками можна знайти по 1085 грн за м² за звичайну та 1095 грн за кольорову. Мінімальна переплата може становити 75 тис. грн. За одну трибуну на 22 місця (для комплексу придбають дві такі трибуни), згідно з кошторисом, планують віддати 117,4 тис. грн. В інтернет-магазині «Сіверспорт» трибуна коштує 83 тис. грн. Переплата може становити приблизно 70 тис. грн. Додамо, що замовник вказав у кошторисі набагато більше позицій, з яких неможливо точно ідентифікувати товар й порівняти з ринковою ціною.

Ціни у кошторисі та в інтернет-магазинах. Колажі ZAXID.NET

Єдиним учасником та переможцем аукціону стало львівське ТОВ «ТПК "Будспорт"». На аналітичному порталі YouControl йдеться, що компанія працює з 2017 року й спеціалізується на будівельних роботах. Керівницею компанії є Ольга Бугіль, а власником Роман Блащак.

Зазначимо, що Романа Блащака неодноразово викривали на зловживаннях під час бюджетних закупівель. Зокрема, сайт NGL.media 2023 року писав, що бізнесмен на 20% завищив ціну на будматеріали під час будівництва спортивного майданчика для гри у мініфутбол у Славському. Також компанію ТОВ «Еліт спорт груп», власником якої до 2022 року був Блащак, 2019 року штрафували за змову на торгах.

У судовому реєстрі можна знайти справу щодо завищення цін під час будівництво спортивного розважального комплексу на вулиці Сагайдачного у Зубрі. В ухвалах йдеться, що компанія не виконала всіх робіт і могла освоїти 4,7 млн грн. Крім цього, слідчі вважають, що підрядник завищив ціни на устаткування. Останній документ у справі датований листопадом 2021 року.

За увесь час ТОВ «ТПК "Будспорт"» (станом на 5 серпня 2025 року) отримало 127 підрядів на майже 500 млн грн. Найчастіше компанія перемагала в аукціонах від Солонківської сільради – 11 договорів на 55,2 млн грн.