Спортивний майданчик Гімназії №14

У Чернівцях у трьох школах впродовж наступного року відремонтують спортивну інфраструктуру за гроші міського біджету. Виконавчий комітет 25 березня затвердив переможців інвестиційного конкурсу. Загалом на ремонт трьох об’єктів передбачено понад 15 млн грн. З цієї суми 3% підрядники покриють власним коштом.

Інвестиційний конкурс щодо розвитку спортивної інфраструктури у чотирьох школах оголосили в грудні 2024 року, повідомили в «Молодому Буковинці». У навчальних закладах переможці повинні облаштувати футбольні поля з штучною травою, легкоатлетичні бігові доріжки, вуличні тренажери. Конкурс проводили для гімназії №14, ліцеїв № 4, 7 та 12.

Виконавчий комітет Чернівецької міської ради 25 березня затвердив переможців конкурсу для гімназії №14 та ліцеїв № 4 і 12 і доручив підписати з підприємцями угоди:

Гімназія №14 за адресою вул. Героїв Майдану, 152-А. Інвестор – підприємець Олександр Мікулеску. Він відремонтує спортивний майданчик за 4,28 млн грн, з яких 128,4 тис грн покриє власним коштом. Ліцей №4 за адресою вул. Небесної Сотні, 18-А. Інвестор – Дитячо-юнацька спортивна школа «Спарта», керівник Олег Кардей. Він відремонтує спортивну інфраструктуру за 9,5 млн грн – з них 285 тис. грн передбачено грошей від інвестора. Ліцей №12 «Ювілейний» за адресою вул. Лесі Українки, 1. Інвестор – Дитячо-юнацька спортивна школа «Спарта», керівник Олег Кардей. На ремонт передбачено 1,5 млн грн, з них 45 тис. грн – гроші інвестора.

В договорах до інвестиційного конкурсу передбачено, що інвестори повинні провести роботи за рік від часу укладання угоди. Також після ремонту школи зможуть користуватися спортивною зоною з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00. Керівництво зобов’язане утримувати відремонтовані майданчики в належному стані.

Інвестор, який же відремонтує спортивну інфраструктуру, матиме змогу використовувати ці об’єкти з понеділка по п’ятницю з 16:00 до 22:00, у суботу та в неділю і під час канікул. Також він зобов’язаний вчасно сплачувати орендну плату за користування майданчиками.