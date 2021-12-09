За даними шведських ЗМІ, усі троє затриманих – громадяни України

Шведські спецпризначенці затримали трьох громадян України, яких підозрюють у підготовці вбивства. Про це повідомила шведська газета Aftonbladet.

Підозрюваних затримали бійці Національної оперативної групи поліції Швеції ще 5 грудня у Норртельє, розташованому за 60 кілометрів від Стокгольму. Наразі їм мають обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Кого вони планували вбити – невідомо. Aftonbladet із посиланням на документи місцевого суду пише, що вбивство могло бути заплановано на 5 грудня, а підготовка до нього тривала ще з 1 грудня. Саме місце злочину вказано лише як «Швеція».

Усі троє затриманих громадяни України, один з них останній рік проживав у Стокгольмі. Двом чоловікам, які живуть в Україні, по 40 років. Водночас чоловікові, який проживає у Швеції – 30.

Саму справу правоохоронці коментувати відмовилися, посилаючись на досудову таємницю, передає Aftonbladet. Адвокати двох підозрюваних заявили, що їхні клінти свою провину заперечують