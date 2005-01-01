Спільнику підозрюваного у здирництві голови сайту «Страна.ua» присудили 4 роки умовно

Філіпковський у суді

Шевченківський районний суд Києва засудив до чотирьох років в'язниці умовно Антона Філіпковського, обвинуваченого в посередництві при вимаганні 20 тисяч доларів хабара головним редактором інтернет-видання «Страна.ua» Ігорем Гужвою. Про це інформує прес-служба прокуратури міста Києва.

Згідно з угодою, яку обвинувачений уклав зі слідством, він повністю визнав свою вину в інкримінованому злочині та погодився на покарання у вигляді позбавлення волі на чотири роки з випробувальним терміном на два роки.

Допитавши обвинуваченого у судовому засіданні, суд затвердив угоду, визнав його винним за ч. 3 ст. 189 КК України та призначив узгоджене сторонами покарання.

У прокуратурі зазначають, що кримінальне провадження стосовно Гужви завершено. Після ознайомлення стороною захисту з матеріалами досудового слідства обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Як інформував ZAXID.NET, 22 червня Гужву затримали за підозрою у вимаганні 10 тис. доларів за нерозміщення компромату на нардепа Дмитра Лінька. Того самого дня поліція провела обшуки в офісі «Страна.ua», а 24 червня Шевченківський райсуд Києва заарештував Гужву із заставою 544 тис. грн.

27 червня Гужва вийшов зі слідчого ізолятора після внесення застави.