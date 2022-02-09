Adele повернулась на сцену після 6-річної перерви

Сьогодні вночі у Великій Британії відбулася церемонія нагородження однієї зі знакових музичних премій світу Brit Awards-2022.

Перемогу у трьох з восьми номінацій отримала соул-співачка Adele: Артист року, Альбом року та Пісня року. У контексті її довгоочікуваного повернення на сцену після 6-річної перерви з альбомом «30» це навряд чи несподіванка.

Сингл «Easy On Me» з нового альбому тримався на першій сходинці європейських та американських чартів з моменту свого виходу. З першого на друге місце чарту Billboard Hot 100 його зміг посунути лише саундтрек до нового анімаційного фільму «Енканто» від Діснея.

За даними звіту MRC, продажі фізичного альбому Adele у США сягають 1,219 млн копій – це майже удвічі більше за продажі альбому кантрі-ікони Taylor Swift. Також альбом «30» на вініловій платівці став найпродаванішим (1,5 млн копій) у Сполучених штатах за 2021 рік, хоча вийшов у листопаді.

До речі, отримувала нагороди Adele у короткій чорній сукні з оксамиту від українського бренду Marianna Senchina вартістю у 790 євро (25 тисяч гривень).

Adele отримувала нагороди у короткій чорній сукні з оксамиту від українського бренду Marianna Senchina. Фото Getty Images

Як зізналася ZAXID.NET сама дизайнерка, команда бренду не знала, що Adele планує вдягти їхню сукню на церемонію, це було повною несподіванкою. Співачка сама придбала цю сукню на сайті італійського рітейлера LuisaViaRoma.

«Вона також придбала ще кілька суконь на нашому сайті, що ще раз підтвердило її статус прихильниці бренду. Це велика честь для нас. Ти можеш відправляти безмежну кількість подарунків, семплів для примірок зіркам, отримувати від них новини про те, що щось не підійшло, але в один день зірка такого рівня як Адель, може просто купити сукню, що сподобалася, в онлайн магазині і вдягти її на премію Brit Awards», – поділилася дизайнерка Маріанна Сенчина.

Фото Getty Images і Brit Awards-2022

Кому дістались решта нагород?

Найкращим міжнародним артистом стала Billie Eilish, міжнародною групою – Silk Sonic (новий гурт за участю Bruno Mars), міжнародною піснею – «Good 4U» від Olivia Rodrigo. Нагорода для 18-річної Olivia Rodrigo особливо важлива. Попри всі застереження критиків і закиди про «співачку одного Tik-Tok хіта Driver’s License», їй вдалося видати успішний дебютний альбом минулого року і, судячи з результатів премії, успішний другий сингл.

Автором року став Ed Sheeran, який повернувся після тривалої перерви з новим альбомом «Equals». Одразу дві пісні з цього альбому потрапили в радіочарти – «Shivers» та «Bad Habits». Це нечасте явище, яке можливо в історії тільки ще однієї британки. Знову таки, Adele. Друга за популярністю пісня після «Easy On Me» – «Oh My God».

Dua Lipa отримала лише одну нагороду за найкращий поп/R&B виступ. Здається, 26-річна британка вирішила перечекати, дати Adele насолодитися перемогами і дозбирати нагороди за пісні зі свого суперпопулярного альбому 2020 року – «Future Nostalgia». Тож цього, або наступного року очікуємо від неї гідного музичного удару у відповідь.

Переможці інших номінацій:

Найкращий гурт – Wolf Alice

Найкращий новий артист – Little Simz

Висхідна зірка Британії – Holly Humberstone

Найкращий танцювальний виступ –Becky Hill

Найкращий рок/альтернативний виступ –Sam Fender

Найкращий хіп-хоп/грайм/реп виступ –Dave

Продюсер року – Inflo

Brit Awards – це щорічна музична премія у Великій Британії, країні з однією з найпотужніших за розвитком у музичній індустрії. Заснована у 1977 році Британською асоціацією виробників фонограм.