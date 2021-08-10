За словами Alyona Alyona, її роль полягала в тому, щоб «просто покататися»

Реперка Альона Савраненко (Alyona Alyona), яка була пасажиркою однієї з автівок під час скандального дрифту на Софійській площі, заявила, що її команді сказали про те, що відеоролик знімають до Дня Незалежності України, а її завданням було просто кататися. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram

«По-перше, це не була зйомка реклами чи зйомка мого кліпа тощо. В Україну прилетів гонщик Конор Шанахан, який входить в топ-10 дрифтерів світу і Red Bull хотів зняти разом із ним відео, як нам сказали, до Дня Незалежності й вирішили підключити декілька лідерів думок. Одним із цих лідерів була я і моя роль полягала у тому, щоб просто покататися на дрифт-машині, як мені сказали. Мене запевнили, що усі дозволи у них є, адміністрація надала, і після цього приїдуть клінінгові машини, які все це почистять», – розповіла вона.

Співачка також заявила, що вона та її команда не може відповідати на будь-які запитання і відправила людей до організаторів – Red Bull.

Як інформував ZAXID.NET, 10 серпня в центрі Києва на Софійській площі зняли на відео дрифт двох автомобілів. На відео видно, як автомобілі швидко їздять пішохідною зоною навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому, роблячи різкі повороти. На площі авто своїми шинами «намалювали» декілька кіл.

Як пізніше стало відомо, заїзди влаштувала компанія Red Bull. У них брала участь співачка Alyona Alyona, яка про це повідомила на своїй сторінці в Instagram. Згодом вона видалила відео.

Водночас міська влада Києва стверджує, що не давала жодних дозволів на організацію і проведення рекламних зйомок із використанням екстремальних елементів. КМДА звернулася до поліції з проханням розслідувати інцидент.

Прес-служба Київської міської прокуратури повідомила, що орієнтовний розмір заподіяних збитків внаслідок пошкодження клінкерного покриття на Софійській площі становить близько 50 тис. грн.