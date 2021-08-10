Реперка виклала у своєму Instagram відео перегонів, однак пізніше його видалила

У Києві 10 серпня на пішохідній частині Софійської площі, під час зйомок реклами для компанії Red Bull, два автомобілі влаштували перегони, в яких брала участь співачка Alyona Alyona. За фактом події поліція відкрила кримінальне провадження.

Так, за інформацією правоохоронців, зйомки відбувалося без відповідного дозволу місцевої влади та без погодження від поліції Києва.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за статтею про «хуліганство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі терміном до 5 років або позбавлення волі до 4 років.

Наразі правоохоронці проводять ретельну перевірку обставин, спілкуються з організаторами та встановлюють усіх учасників фільмування.

Крім того, прес-служба Київради наголосила, що міська влада не давала жодних дозволів на організацію та проведення зйомок.

«Спеціальних огороджень не було встановлено. У небезпеці перебували всі пішоходи, які проходили повз. Також значно забруднено слідами автомобільних коліс покриття на історичній площі», — йдеться у повідомленні КМДА.

Покриття Софійської площі забруднено слідами автомобільних коліс. КМДА

Зазначимо, реперка Alyona Alyona виклала у своєму Instagram відповідне відео, однак пізніше його видалила.

Своєю чергою, екс-міністр екології Ігор Шевченко стверджує, що необхідний дозвіл надали у заповіднику «Софія Київська».