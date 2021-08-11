Alyona Alyona долучилася до відмивання Софійської площі і закликала організаторів скандальних зйомок надати офіційні коментарі, а не обмежуватися вибаченнями в соцмережах

Реп-виконавиця Alyona Alyona, яка була присутня під час скандальної зйомки компанії Red Bull, внаслідок якої було зіпсовано бруківку на Софійській площі у центрі Києва, долучилася до процесу прибирання, повідомив «Укрінформ».

«Ми тут через те, що Red Bull так і не надав офіційної інформації про те, що відбувалося, є в нього дозволи чи ні, окрім одного сторіз в Інстаграмі з вибаченнями. Ми вирішили діяти не словом, а ділом, оскільки я тут була і все це бачила, хоча була впевнена в тому, що всі дозволи є і клінінг помиє це все швидко. Це відбувається не так швидко, як хотілося», – сказала співачка.

Вона також додала, що викликала клінінгову компанію, яка допоможе швидко усунути наслідки дрифту.

Фото Ангеліни Страшкулич/«Укрінформ»

Alyona Alyona закликала представників компанії Red Bull UA надати офіційні коментарі щодо інциденту, а не «просто опублікувати сторіз в Інстаграмі».

Нагадаємо, вранці у вівторок, 10 серпня на Софійській площі у Києві відбувалися рекламні зйомки з використанням екстремальних елементів. Зокрема, авто дрифтували на великій швидкості посеред пішохідної зони. При цьому міська влада не давала жодних дозволів на організацію та проведення цих зйомок.

В акції також брала участь і реп-виконавиця Alyona Alyona. Утім, вона пояснила, що просто каталася в автомобілі і думала, що в організаторів є всі необхідні дозволи на дрифт і проведення зйомок.

За інформацією прокуратури, орієнтовний розмір заподіяних збитків внаслідок пошкодження клінкерного покриття на Софійській площі становить близько 50 тис. грн.

Київські правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо цього випадку за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років. Два автомобілі, які дрифтували на Софійській площі, правоохоронці вилучили.