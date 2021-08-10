Орієнтований розмір заподіяних збитків внаслідок пошкодження клінкерного покриття на Софійській площі становить близько 50 тис. грн

Київська міська прокуратура назвала орієнтовний розмір збитків, завданих дрифтом на Софійській площі в Києві. Попередньо, несанкціоновані зйомки за участю автомобілів завдали збитків на 50 тис. грн, повідомили у прес-службі відомства.

Як зазначається, відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 296 КК України.

«Встановлено, що до КП ШЕУ Шевченківського району представники приватної компанії щодо проведення зйомок не звертались та свої дії не погоджували», – сказано в повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що пам’ятник Богданові Хмельницькому є пам'яткою мистецтва ХІХ століття, одним із символів Києва, а розташований поруч Софійський собор – пам’яткою архітектури ХІ століття, що входить до Списку спадщини ЮНЕСКО.

«За попередньою інформацією, орієнтований розмір заподіяних збитків внаслідок пошкодження клінкерного покриття на Софійській площі становить близько 50 тис. грн. На цей час тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин та осіб, причетних до кримінального правопорушення. Вирішується питання про вилучення автомобілів, задіяних у зйомках», – повідомляють у прокуратурі.

Водночас як повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у Facebook, станом на 19.30 обидві машини вилучено.

Як інформував ZAXID.NET, 10 серпня в центрі Києва на Софійській площі зняли на відео дрифт двох автомобілів. На відео видно, як автомобілі швидко їздять пішохідною зоною навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому, роблячи різкі повороти. На площі авто своїми шинами «намалювали» декілька кіл.

Як пізніше стало відомо, заїзди влаштувала компанія Red Bull. У них брала участь співачка Alyona Alyona, яка про це повідомила на своїй сторінці в Instagram. Згодом вона видалила відео.

Водночас міська влада Києва стверджує, що не давала жодних дозволів на організацію і проведення рекламних зйомок із використанням екстремальних елементів. КМДА звернулася до поліції з проханням розслідувати інцидент. У МВС зазначили, що організаторам зйомок може загрожувати до чотирьох років позбавлення волі.