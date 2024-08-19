Атака на Monobank тривала три доби

В ніч на понеділок, 19 серпня, DDOS-атаки на мобільний банкінг Monobank, які тривали три доби, припинились. Про це повідомив співвласник фінустанови Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі.

Як розповів Олег Гороховський, DDOS-атака припинилась близько 02:00. Загалом протягом трьох діб Monobank отримав 7,5 мільярда запитів до своїх сервісів.

«Ні на хвилину ми не сповільнилися і не зупиняли обслуговування клієнтів. Я дуже вдячний нашій ІТ-команді та всім, хто висловив нам слова підтримки та запропонував допомогу», – написав Олег Гороховський.

Нагадаємо, хакери почали атакувати Monobank у п’ятницю, 16 серпня. Зокрема, під атакою опинився сервіс для накопичення грошей «Банка». Цей сервіс часто використовують військові та волонтери.

У суботу, 18 серпня, Олег Гороховський повідомив, що спеціалістам Monobank допомагають співробітники Amazon Web Services, однак вони зазначаили, що кібератака є нетиповою. Також свою допомогу у боротьбі з кібератакою пропонували українські спецслужби.

Довідково. DDoS-атака – це атака на комп’ютерні системи установи з метою порушення доступності атакованих вебресурсів. Під час атаки одночасно створюється величезна кількість зовнішніх запитів (рахунок може йти на мільйони), що атакована система не в змозі їх обробити. Як наслідок – виникають збої в її роботі або вона взагалі перестає повноцінно працювати.